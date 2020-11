Videos

Südkorea testet diese neue Taxi-Drohne – würdest du einsteigen?



Südkorea testet diese neue Taxi-Drohne – würdest du einsteigen?

Letzte Woche wurde in Südkorea eine Taxi-Drohne getestet, die künftig Personen und Güter transportieren soll. Das Projekt, in dem Drohnen ohne Piloten als weiteres Transportmittel eingesetzt werden sollen, soll bis 2025 marktreif sein.

Südkorea investiert ca. 22 Millionen Dollar in das Projekt mit dem Namen «K-Drone System». In diesem Test wurden aber keine Menschen in die Drohnen gesetzt, sondern zwei 70 Kilo schwere Reissäcke.Die Herstellungsfirma der Drohnen, EHang, verwendet die Drohnen aktuell schon in China für Lieferungen, Feuerlöscheinsätze oder Tourismusattraktionen.

