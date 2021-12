Video: watson/een

So schnell verschwindet ein Auto in einem Strassenloch

In Kursk, Russland, verschwand ein Auto in einem Loch, das in die Strasse gegraben wurde, um einen Defekt in der Heizungsanlage zu reparieren. Nach Angaben der Behörden warf das Auto ein Schild um, das auf die Reparatur hinwies.

Beim Unfall wurde niemand verletzt.

