Konkurrent in Motorrad-Rennen absichtlich überrollt – das sagt der Fahrer

Motorradfahrer überfährt absichtlich einen Konkurrenten – so ist es dazu gekommen

Ein Video, das zeigt, wie ein Motorradfahrer absichtlich einen Konkurrenten überfährt, sorgt im Internet für Empörung. Der Vorfall ereignete sich am Wochenende während der «Enduropale», einem Massenstartrennen in Le Touquet-Paris-Plage, Frankreich.

In dem Video ist ein Fahrer zu sehen, der nach einem Sturz mit seinem Motorrad zu Boden geht. Ein anderer Fahrer nähert sich von hinten und hätte Zeit, zu bremsen, entscheidet aber anders und beschleunigt und fährt direkt über den Gestürzten.

Über 2800 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, in der der Ausschluss des Fahrers aus dem französischen Motorradverband gefordert wird. In einem Interview sagte der Fahrer, dass er in Panik geraten sei und in einem Facebook-Post erklärte er weiter, was passiert ist:

Guten Tag an alle. Nach der Ausstrahlung eines schockierenden Videos, das zeigt, wie ich einen Fahrer im Konvou des Enduropale überfahre, verstehe ich die Reaktionen, aber alles ist sehr schnell gegangen. Es fehlte mir an Erfahrung und ich traf eine Entscheidung in einer Viertelsekunde, die sicherlich nicht die beste war, aber ich konnte nicht ausweichen (die Haftung ist bei dieser Art von Reifen auf dem Asphalt sehr prekär) und einen Folgeunfall riskieren. Ich entlastete die Vorderseite des Motorrads, um den Aufprall abzumildern. Das war alles, was ich tun konnte. Ich fuhr während des gesamten Rennens mit diesem Bild. Sobald ich seinen Namen hatte, habe ich dem Fahrer eine Nachricht geschickt, aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten. Ich bin schon beruhigt, weil ich weiss, dass er das Rennen beendet hat. Ich versuche nicht, mich aus der Verantwortung zu ziehen, und entschuldige mich aufrichtig bei ihm, während ich darauf warte, mit ihm zu telefonieren. Facebook

Der Mann, der überfahren wurde, konnte wieder auf sein Motorrad steigen und das Rennen beenden.

(een)

