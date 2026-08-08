Street Parade 2026 – so wurde heute gefeiert
Trotz Hitze gingen heute Hunderttausende Partylustige freiwillig an die Sonne. So haben sie gefeiert.
Wie in vergangenen Jahren lockte die Street Parade auch in der 33. Ausgabe eine ganze Menge Leute nach Zürich. Diesmal stand die Street Parade unter dem Motto «Together we move». Der Name war Programm, denn trotz der erdrückenden Hitze haben heute Hunderttausende Leute mitgefeiert, getanzt und sich zwischendurch im See abgekühlt.
Der Anlass lief bislang erfolgreich ohne grössere Zwischenfälle ab. Gefeiert wird bei einigen wohl noch bis zum Morgengrauen. Wie es tagsüber aussah, siehst du im Video. (msh)