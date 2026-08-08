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Die Street Parade 2026 im Video

Video: watson/Michael Shepherd

Street Parade 2026 – so wurde heute gefeiert

Trotz Hitze gingen heute Hunderttausende Partylustige freiwillig an die Sonne. So haben sie gefeiert.
08.08.2026, 19:0408.08.2026, 19:04

Wie in vergangenen Jahren lockte die Street Parade auch in der 33. Ausgabe eine ganze Menge Leute nach Zürich. Diesmal stand die Street Parade unter dem Motto «Together we move». Der Name war Programm, denn trotz der erdrückenden Hitze haben heute Hunderttausende Leute mitgefeiert, getanzt und sich zwischendurch im See abgekühlt.

Der Anlass lief bislang erfolgreich ohne grössere Zwischenfälle ab. Gefeiert wird bei einigen wohl noch bis zum Morgengrauen. Wie es tagsüber aussah, siehst du im Video. (msh)

Video: watson/Michael Shepherd

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Die besten Bilder der Street Parade 2026
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Die besten Bilder der Street Parade 2026

Wo viele Menschen sind, ist auch viel Müll. An einem warmen Tag wie heute sind das vor allem Getränkeflaschen und Aludosen.
quelle: watson / watson
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