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EZB erhöht erstmals seit Jahren Leitzins

EZB erhöht erstmals seit Jahren den Leitzins

11.06.2026, 14:1811.06.2026, 14:57

Mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) gegen den Inflationsschub infolge des Iran-Kriegs. Die Euro-Währungshüter heben den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent an.

President of European Central Bank Christine Lagarde addresses the media during a press conference after an ECB&#039;s governing council meeting in Frankfurt, Germany, Thursday, April 30, 2026. (AP Ph ...
EZB-Präsidentin Christine Lagarde.Bild: keystone

Dies entschied der EZB-Rat am Donnerstag in Frankfurt. Ökonomen hatten einen solchen Zinsschritt erwartet.

Zuletzt hatte die Notenbank den Zins, den Geschäftsbanken für bei der EZB geparkte Gelder bekommen, siebenmal in Folge bei 2,0 Prozent belassen. Die letzte Zinserhöhung im Euroraum gab es im September 2023.

Höhere Zinsen verteuern Kredite für Konsumenten und Firmen, was die Nachfrage bremsen und so die Inflation dämpfen kann. Sparer profitieren, wenn Banken steigende Leitzinsen weiterreichen. Zugleich sind Zinserhöhungen eine Bürde für die ohnehin schwache Konjunktur.

Die EZB steckt in der Zwickmühle: Hebt sie die Zinsen zu stark an, läuft sie Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen.

Bringt der Iran-Krieg den nächsten Preisschub?

Wichtigstes Ziel der Euro-Währungshüter ist es, die Inflation im Zaum zu halten. Der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Teuerung kräftig nach oben getrieben. Im Mai lagen die Konsumentenpreise im Euroraum um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit ist die Zielmarke der EZB, mittelfristig Preisstabilität bei 2 Prozent Inflation anzustreben, deutlich überschritten.

Ökonomen fürchten, dass sich mit dem Krieg im Nahen Osten nicht nur Tanken und Heizen verteuern, sondern die Preise insgesamt anziehen, da Firmen gestiegene Energie- und Transportkosten an Kunden weitergeben. Noch im Januar - vor Kriegsbeginn - hatte die Teuerung im Euroraum bei 1,7 Prozent gelegen.

Die Sparzinsen sind zuletzt bereits geklettert, weil die EZB-Zinserhöhung erwartet wurde. In Deutschland locken einige Banken die Neukunden zeitweise mit bis zu 4 Prozent aufs Tagesgeld an. Das Vergleichsportal Verivox erwartet, dass sich die Konditionen für Sparer mit steigenden Leitzinsen weiter verbessern werden.

Weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr?

Einige Ökonomen erwarten, dass es nicht bei einer Zinserhöhung in diesem Jahr bleiben wird. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte wiederholt die Handlungsfähigkeit der Zentralbank betont.

Nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 stand die Notenbank in der Kritik, den damaligen Preisanstieg in der Energiekrise lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte bis auf mehr als 10 Prozent hoch. (dab/awp/sda/dpa)

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Festhypotheken dürften laut Comparis kaum günstiger werden
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