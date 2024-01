X-Account der US-Börsenaufsicht gehackt – Falschmeldung lässt Bitcoin-Preis explodieren

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat am Dienstagabend (Schweizer Zeit) auf der Social-Media-Plattform X verkündet, dass mehrere Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt wurden. Dies geht aus einer Mitteilung hervor. Dem Schreiben angehängt wurde ein Zitat des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler.

Screenshot der Falschmeldung. Der X-Eintrag wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Genslers Wortlaut übersetzt:

«Die heutige Genehmigung erhöht die Markttransparenz und bietet Anlegern einen effizienten Zugang zu Investitionen in digitale Vermögenswerte innerhalb eines regulierten Rahmens.» Falschmeldung im Namen des SEC Vorsitzenden Gary Gensler

Die Krux: Mitteilung und Zitat sind frei erfunden und gefälscht. Dies berichtigt der SEC-Vorsitzende Gary Gensler über seinen persönlichen Account:

«Der Twitter Account von @SECGov wurde kompromittiert und ein nicht autorisierter Tweet wurde gepostet. Die SEC hat die Notierung und den Handel mit börsengehandelten Spot-Bitcoin-Produkten nicht genehmigt.» SEC-Vorsitzender Gary Gensler

Wer hinter der Übernahme des X-Accounts der Regierungsbehörde steht, ist bisher nicht bekannt. Der Schaden, den der Tweet angerichtet hat, dürfte in den mehrstelligen Millionenbereich gehen. Der Kurs von Bitcoin reagierte kurz nach der gefälschten Nachricht heftig. In wenigen Minuten schoss der Preis von 46'570 Dollar auf über 48'000.

Nach Genslers Korrekturmeldung sackte der Preis zurück auf unter 44'500 Dollar. Die Vermutung liegt nahe, dass der oder die Kaperer des SEC-Accounts finanziellen Nutzen aus der Falschmeldung zogen – zum Beispiel mit einer gehebelten Wette auf einen kurzfristigen Kursanstieg.

Die Bitcoinkurs-Achterbahnfahrt nach den beiden X-Posts. bild: screenshot Binance.com

Seit Tagen wird ein Entscheid des SEC in Sachen Bitcoin-Spot-ETF erwartet. Wie sich der Entscheid kurzfristig auf den Preis der Mutter aller Kryptowährungen auswirken wird, ist heftig umstritten. Experten gehen davon aus, dass die Genehmigung am Mittwoch erteilt wird und die entsprechenden Produkte bereits am Donnerstag oder Freitag an amerikanischen Börsen gehandelt werden können.

Was ist ein Bitcoin-Spot-ETF? ETF, «Exchange-Traded Fund», heisst übersetzt «börsengehandelter Fonds». Ein Fonds ist eine Art Topf, in den eine Vielzahl von Anlegern Geld einzahlen kann. Die Manager des Fonds kaufen dann mit diesem Geld bestimmte Wertanlagen/Waren und verwalten diese. Nimmt der Preis für die erstandene Ware mit der Zeit zu, profitieren die Anleger. Bei einem ETF gibt der Fonds zusätzlich Investmentzertifikate heraus, die wie Aktien an Börsen gehandelt werden können. Der Preis dafür steigt und fällt mit dem Kurs der darunterliegenden Güter. Im Falle eines Bitcoin-ETFs also mit dem Bitcoin-Kurs. Das «Spot» in diesem fürchterlichen Wort bedeutet, dass es sich dabei um den aktuellen Wert der Ware handelt.