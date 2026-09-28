klar19°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Boeing

Boeing-Aktie fällt wegen Softwareproblem bei 737 MAX

Boeing-Aktie fällt wegen Softwareproblem bei 737 MAX

28.09.2026, 19:4628.09.2026, 19:46

Die Boeing-Aktie ist am Montag an der New Yorker Börse vorübergehend um mehr als 5 Prozent gefallen. Grund ist ein Fehler in einer neuen Softwareversion für das Flugzeug des Typs 737 MAX, der in bestimmten Situationen zu Problemen mit der automatischen Flugsteuerung führen kann.

FILE - A Boeing 737 Max jet prepares to land at Boeing Field following a test flight in Seattle, Sept. 30, 2020. (AP Photo/Elaine Thompson, File) Boeing Justice Department
Eine Boeing des Typs 737 MAX.Bild: keystone

Die US-Luftfahrtbehörde FAA sei über das mögliche Problem bei einem Software-Update der Flugcomputer bestimmter 737 MAX informiert und arbeite eng mit Boeing und den Fluggesellschaften zusammen, teilte sie mit. Sollten Sicherheitsprobleme festgestellt werden, würden sofort Massnahmen ergriffen.

Boeing hatte nach eigenen Angaben bereits im August alle Betreiber der 737 über das Problem informiert. Bei einem bestimmten Landeszenario hätten Piloten keinen Zugriff auf Teile der automatischen Flugsteuerung. Das Problem könne auftreten, wenn nach einem abgebrochenen Landeanflug der vorprogrammierte Flugplan geändert werde. Dann müssten die Piloten unter Umständen ohne bestimmte Autopilot-Funktionen manuell fliegen.

Wie viele Flugzeuge betroffen sein könnten, teilte Boeing nicht mit. Die US-Airlines United, Southwest, Alaska Air und American Airlines erklärten, ihre 737 MAX seien nicht mit der betroffenen Softwareversion ausgestattet.

Das Problem könnte laut Medienberichten auch die noch ausstehende Zulassung der 737 MAX 10 beeinträchtigen. Boeing arbeitet nach eigenen Angaben an einem Software-Update zur dauerhaften Behebung des Fehlers. (hkl/sda/awp/afp)

Boeing meldet neues Sicherheitsproblem bei der 737 Max
Boeing meldet neues Sicherheitsproblem bei der 737 Max
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Aargauer Bauern sollen wegen Hitze mehr Hilfskredite erhalten
Der Kanton Aargau soll Landwirtschaftsbetriebe mit akuter Finanzengpässe als Folge des Hitzesommers verstärkt unter die Arme greifen können. Der Regierungsrat will den Topf für Betriebshilfedarlehen um vier Millionen Franken aufstocken.
Zur Story