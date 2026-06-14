Sieht so der neue Umsatzbringer von Logitech aus? Bild: Logitech

Falt-Maus: Logitech lanciert das PC-Zubehör für die Hosentasche

Der Westschweizer Computerzubehör-Hersteller visiert mit dem Produkt Kundinnen und Kunden an, die ausser Haus am Laptop arbeiten.

Benjamin Weinmann Folge mir

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Im Firmenbüro oder im Homeoffice ist für die meisten Computer-Nutzenden selbstverständlich: die Maus. Mit oder ohne Kabel ermöglicht sie die komfortable Navigation des Pfeils auf dem Bildschirm. Doch wer den angestammten Büroplatz verlässt, um mit dem Laptop in einer anderen Umgebung zu arbeiten, sei es in einem Café oder in einer Hotellobby, packt das praktische Utensil selten ein.

Hier sieht der Westschweizer Computerzubehör-Hersteller Logitech ein Umsatzpotenzial. Unternehmenschefin Hanneke Faber schreibt auf Linkedin, dass zwar 72 Prozent der Computer-Besitzerinnen und -Benutzer eine Maus besitzen, jedoch nur 26 Prozent würden eine benutzen, wenn sie an öffentlichen Orten arbeiten.

Weniger Muskelverspannungen

Zwar gibt es bereits heute Mäuse für unterwegs. Doch für viele Leute, so Faber, würden sie für die Arbeit unterwegs zu viel Platz einnehmen in der Laptoptasche oder im Rucksack. «Ich weiss, dass ich nicht die Einzige bin, die es hasst, sperrige Sachen auf Reisen mit sich herumzutragen», schreibt die Niederländerin, die Logitech seit ihrem Amtsantritt Ende 2023 zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat.

Leicht und klappbar: die neue Unterwegs-Maus. Bild: Logitech

Fabers Lösung: Eine faltbare Maus namens «Mobi Fold», die sich auf fast die Hälfte ihrer Grösse zusammenklappen lässt. Der Vorteil, nebst dem Platzaspekt: Muskelverspannungen werden gemäss Logitech im Vergleich zur Nutzung des Trackpads um 22 Prozent reduziert.

Laut dem Konzern mit Sitz in Lausanne VD und San José, Kalifornien, reicht eine einstündige Ladung der «Mobi Fold»-Maus für 22 Stunden. Bei Schweizer Onlinehändlern wie Brack oder der Migros-Tochter Galaxus kostet die Innovation rund 80 Franken.

(aargauerzeitung.ch)