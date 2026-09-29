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ChatGPT Astra 6.1: OpenAI stoppt Veröffentlichung

FILE - The OpenAI logo is seen on a mobile phone in front of a computer screen which displays the ChatGPT home Screen, March 17, 2023, in Boston. (AP Photo/Michael Dwyer, File) AI Health Care Poll
Das neueste Modell von ChatGPT namens 6.1 Astra ist noch nicht marktreif.Bild: keystone

OpenAI streicht offenbar Veröffentlichung von neuem KI-Modell

29.09.2026, 01:21

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat laut Aussagen im «Wall Street Journal» wegen Sicherheitsbedenken die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells gestrichen. Nach Hacking-Attacken durch seine KI stellte OpenAI die Entwicklungsprozesse auf den Prüfstand.

Unter anderem habe die Software in Tests Nutzer nicht immer ehrlich darüber informiert, welche Aktionen sie unternommen oder nicht unternommen habe, sagte der für Sicherheitssysteme zuständige OpenAI-Manager Saachi Jain dem «Wall Street Journal». Ausserdem habe das KI-Modell zum Teil auf eigene Initiative gehandelt, ohne eine Nutzererlaubnis einzuholen. Das Modell mit dem Namen GPT 6.1 Astra sollte demnach in den kommenden Tagen oder Wochen herauskommen.

Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener Künstlicher Intelligenz von OpenAI hatten zuletzt wiederholt für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Am Wochenende wurde bekannt, dass die Firma nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aussetzte. (sda/dpa)

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Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT
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