Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen

Die sogenannten «anderen Wetten» des Konzerns wie selbstfahrende Autos und Lieferdrohnen machten weniger Umsatz, aber zugleich mehr Verlust. Die Erlöse sanken von 196 Millionen auf 181 Millionen Dollar. Das operative Minus stieg von 1.1 Milliarden auf 1.4 Milliarden Dollar an.

Alphabet kündigte auch einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 an. Das wird das Papier leichter handelbar machen, nachdem der Kurs zuletzt über 2700 Dollar lag.

Unter dem Strich nahm der Quartalsgewinn von 15.2 Milliarden auf 20.6 Milliarden Dollar zu, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 8 Prozent hoch.

Vier von zehn neuen Topkader-Jobs in Schweizer SMI-Firmen sind 2021 an Frauen gegangen. Der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen ist innerhalb eines Jahres von 13 auf 19 Prozent gestiegen. 92 Prozent der neuen weiblichen Topkader kommen aus dem Ausland.