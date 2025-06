Gold-Boom mit Risiko: Europäische Zentralbank sieht Gefahr für Marktstabilität

So häufen sich zurzeit gerade an Terminbörsen wie der US-Börse COMEX sogenannte Lieferforderungen: Anleger, die Gold-Futures kaufen, verlangen vermehrt physische Auslieferungen des Goldes. Laut EZB war die Anzahl solcher Auslieferungsforderungen zuletzt so hoch wie seit 2007 nicht mehr.

In solchen Zeiten gilt Gold auch bei privaten Investoren traditionell als «sicherer Hafen». Doch diese wollen laut EZB zurzeit oft nicht nur «Papiergold» – also Finanzprodukte, die den Goldpreis abbilden –, sondern echtes materielles Gold. In ungünstigen Szenarien kann dies für die generelle Marktstabilität ein Problem darstellen, wie die EZB erklärt.

Nintendo Switch 2 pulverisiert alle Verkaufsrekorde

Nintendo legt mit seiner neuen Konsole Switch 2 einen Traumstart hin.

Der japanische Konsolenhersteller Nintendo reitet auf einer Erfolgswelle. Die neue Hybridkonsole Switch 2, die am 5. Juni 2025 weltweit in die Läden kam, verkauft sich schneller als alle bisherigen Spielkonsolen. Laut Nintendo wurden in den ersten vier Tagen mehr als 3,5 Millionen Switch 2 verkauft. Noch nie zuvor hatte sich eine neue Nintendo-Konsole in den ersten Tagen schneller verkauft. Zum Vergleich: Die Switch 1 ging in ihrer ersten Woche etwa 1,4 Millionen Mal über die Ladentheke.



Die Switch 2 schlug auch den bisherigen Rekord der Playstation 5. Die Konsole von Sony wurde in den ersten vier Wochen 3,4 Millionen Mal verkauft. Nintendo übertraf nun diese Zahl in nur vier Tagen. Allerdings hatte die PS5 zum Start mit Lieferengpässen zu kämpfen, was bei der Switch 2 nicht der Fall ist.