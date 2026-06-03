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Apple siedelt Europa-Zentrum für App-Entwickler in Berlin an

Apple siedelt Europa-Zentrum für App-Entwickler in Berlin an

03.06.2026, 15:0104.06.2026, 08:03

Der US-Techkonzern wird sein erstes europäisches Zentrum zur Unterstützung von App-Entwicklern in Berlin ansiedeln. Der Standort im Stadtbezirk Mitte soll in diesem Jahr öffnen, wie der iPhone-Konzern am Donnerstag ankündigte.

Es wird das fünfte Apple Developer Center nach Bengaluru, Shanghai, Singapur und dem Konzernsitz Cupertino. In den Zentren veranstaltet Apple unter anderem Workshops für Programmierer und will ihnen Entwicklerwerkzeuge für Plattformen des Konzerns näherbringen.

Apple ist darauf angewiesen, dass die Apps nahtlos quer über verschiedene Geräte des Konzerns wie iPhones, Mac-Computer und iPad-Tablets funktionieren. Zudem ist Apple in einem Betriebssystem-Wettstreit mit der bei Google entwickelten Android-Plattform.

(sda/awp/dpa)

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