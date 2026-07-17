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Inflation: Teuerung in der Eurozone schwächt ab

Inflationsrate in Eurozone sinkt auf 2,8 Prozent

17.07.2026, 17:0717.07.2026, 17:07

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen.

GRAFIK --- Harmonisierter Verbraucherpreisindex im Juni 2026. Diese Infografik wurde automatisiert vom Schreibroboter Lena erstellt. (KEYSTONE/Lena)
Bild: keystone

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Die EZB dürfte daher laut Ökonomen im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen nochmals anheben. Auf der Sitzung am kommenden Donnerstag wird allerdings eine Bestätigung des Leitzinses erwartet.

Die Auswirkungen des Iran-Kriegs hatten die Inflation in den vorangegangenen Monaten deutlich nach oben getrieben. So hatte im Februar die Inflationsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Im Juni schwächte sich der Anstieg der Energiepreise auf 8,5 Prozent ab. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 10,8 Prozent gelegen. Allerdings haben die Ölpreise im Juli wieder angezogen. (sda/awp)

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