GameStop-Aktien legen knapp 30 Prozent zu



Bild: keystone

Die Aktien des Videospiele-Händlers GameStop haben am Montag kurz vor Börsenschluss in New York deutlich zugelegt. Die Anteilsscheine notierten zuletzt bei kräftigen Umsätzen rund 28.3 Prozent im Plus.

Anfang des Jahres waren die Papiere zum Spielball von Spekulanten geworden: Kleinanleger hatten mit konzertierten Käufen einige Hedgefonds zur Auflösung von Wetten auf den Zerfall des GameStop-Kurses gezwungen. Die Fonds waren damit teils in die Bredouille geraten. Amerikanische Behörden untersuchen derzeit die genauen Umstände der Angelegenheit. (sda/reu)

