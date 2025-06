Nach CS-Debakel: Bundesrat plant strengere Too-Big-To-Fail-Regeln

Strengere Eigenkapital-Vorgaben, mehr Kompetenzen für die Finanzmarktaufsicht und Bezeichnung von Verantwortlichen bei Banken: Mit diesen Massnahmen will der Bundesrat nach dem CS-Debakel das Too-Big-To-Fail-Dispositiv schärfen. Am Freitag beschloss er dazu erste Eckwerte, wie er mitteilte.

Zuger Kantonsparlament debattiert über erneute Steuersenkung

Die Zuger Bevölkerung soll in den Jahren 2026 bis 2029 weniger Steuern zahlen. So will es die Regierung. Im Kantonsrat gab es in der Eintretensdebatte neben den Linken auch von der Mitte kritische Wortmeldungen.