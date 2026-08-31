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Shein: Handelsstart an Hongkonger Börse erwartet

Sheins Handelsstart an Hongkonger Börse erwartet

31.08.2026, 17:5131.08.2026, 17:51

Am Finanzplatz Hongkong wird an diesem Dienstag das Börsendebüt der Shoppingplattform Shein erwartet. Der für günstige Mode bekannte Händler mit Sitz in Singapur möchte bei den Anlegern mit seiner Notierung einen Betrag von 210,2 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 21,7 Mrd Fr.) einsammeln.

FILE - Clothes by Chinese company Shein are seen in the BHV (Bazar de l&#039;Hotel de Ville) department store, Tuesday, Nov. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Aurelien Morissard, File) Shein Everlane
Shein geht an die Börse.Bild: keystone

Shein wollte schon länger an die Börse gehen. Versuche einer Notierung an den Finanzplätzen in London und New York waren jedoch gescheitert. Der Ultra-Fast-Fashion-Verkäufer wird wie andere asiatische Plattformen auch in Europa immer beliebter. Hinter dem Geschäftsmodell steckt, dass die Modewaren direkt von den Herstellern aus China an die Kunden verschickt wird.

Im Vorfeld der Börsennotierung in Hongkong hatte Shein einen Verlust in den ersten drei Monaten dieses Jahres veröffentlicht. Das Geschäft des in China gegründeten Unternehmens wird ausserdem unter anderem durch neue Zollregelungen in den wichtigen Absatzmärkten in den USA und in Europa belastet. (hkl/sda/awp/dpa)

Das hat die Onlineplattform Shein mit ihrem Börsengang vor
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