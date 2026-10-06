Weil der Dieselpreis zu hoch ist, greifen gewisse Franzosen jetzt zu kreativen Alternativen. (Archivbild) Bild: keystone

Franzosen tanken jetzt Frittieröl, weil Diesel zu teuer ist

Wegen der hohen Preise an den Tankstellen greifen in Frankreich Besitzer älterer Dieselfahrzeuge auf gebrauchtes Frittieröl als günstigere Alternative zurück. Die Methode ist allerdings rechtlich problematisch und eignet sich nur für bestimmte ältere Motoren.

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Der Dieselpreis liegt in Frankreich derzeit bei mehr als 2.35 Euro je Liter. Gebrauchte Speiseöle können dagegen teilweise für rund 80 Cent je Liter bezogen werden.

Vor der Verwendung wird das Öl mehrere Tage abgesetzt und anschliessend fein gefiltert. Dem Diesel wird es je nach Jahreszeit in unterschiedlichen Mengen beigemischt. Besonders geeignet sind ältere Fahrzeuge mit indirekter Einspritzung. Moderne Dieselmotoren vertragen das deutlich dickflüssigere Speiseöl dagegen schlecht.

Das Interesse an der Alternative ist zuletzt stark gestiegen. Auslöser sind laut dem Verein «Roule ma frite» insbesondere die wegen des Kriegs im Iran und der Angriffe auf russische Raffinerien gestiegenen Dieselpreise. Vor allem Menschen in ländlichen Gebieten suchten nach günstigeren Möglichkeiten für den Arbeitsweg.

Nutzung nicht geregelt

Rechtlich bleibt die Verwendung von Frittieröl als Treibstoff in Frankreich problematisch. Das französische Parlament hatte zwar bereits 2023 grundsätzlich erlaubt, gebrauchtes Speiseöl unter bestimmten Bedingungen als Kraftstoff zu verwenden. Die Regierung hat diese Bedingungen jedoch bis heute nicht konkret festgelegt. Wer sein Fahrzeug auf eigene Faust mit gebrauchtem Speiseöl betankt, riskiert deshalb weiterhin eine Busse.

Auch die Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen sind nicht abschliessend geklärt. Die französische Gesundheitsbehörde Anses kam 2024 zum Schluss, dass die vorhandenen Studien dazu zu wenige und teilweise widersprüchliche Ergebnisse liefern.

Die Behörde empfahl deshalb, Frittieröl höchstens in begrenzten Bereichen einzusetzen, etwa bei Ausflugs- und Museumsbahnen oder bei Fahrzeugen, die von einem einzelnen Betreiber kontrolliert und regelmässig gewartet werden. (sda/awp/afp)