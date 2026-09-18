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Warren Buffett tritt bei Berkshire Hathaway ab

Mit 96 Jahren: Warren Buffett tritt endgültig bei Berkshire Hathaway ab

18.09.2026, 12:5018.09.2026, 13:44

Der US-Milliardär Warren Buffett gibt das Präsidium des Investmentkonzerns Berkshire Hathaway ab. Sein 71-jähriger Sohn Howard Buffett übernimmt den Posten. Warren Buffett bleibt dem Unternehmen als Ehrenpräsident erhalten und soll in dieser Funktion weiterhin seine Einschätzung zu den Geschäften abgeben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Howard Buffett ist derzeit Präsident und CEO der nach ihm benannten Howard G. Buffett Foundation. Die Stiftung engagiert sich unter anderem im Kampf gegen Hunger und Armut. Zuvor sass er in den Verwaltungsräten grosser Unternehmen wie Coca-Cola und des Agrarkonzerns Archer Daniels Midland.

Der 96-jährige Warren Buffett hatte bereits Ende vergangenen Jahres den Chefposten bei Berkshire Hathaway abgegeben. Als CEO folgte ihm sein langjähriger Vertrauter Greg Abel.

Howard Buffett soll als Präsident vor allem die Unternehmenskultur und die Werte von Berkshire Hathaway bewahren, wie der Konzern mitteilte. Sein Vater hatte Berkshire Hathaway über Jahrzehnte zu einem der weltweit bedeutendsten Investmentkonzerne aufgebaut. (dab/awp/sda/afp)

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