Bank Vontobel zieht von Zürich nach Baar – mit 1500 Mitarbeitenden

Die renommierte Privatbank verlegt den Hauptsitz von Zürich nach Zug. Steuerliche Aspekte sollen nicht der Hauptgrund sein.

Maurizio Minetti Folge mir

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Vor über hundert Jahren in Zürich gegründet, gehört die Bank Vontobel zu den Monumenten der Zürcher Finanzindustrie. Doch nun kommt es zu einer Zäsur in der Firmengeschichte: Vontobel hat einen lang­fristigen Miet­vertrag für einen neuen Standort im zugerischen Baar abgeschlossen, teilt die Bank mit. Der eigens für Vontobel konzipierte Campus soll 2030 eröffnet werden und 1500 Mitarbeitende zusammenbringen, die heute auf sieben Mietgebäude in Zürich verteilt sind. Baubeginn ist in wenigen Monaten, Vontobel hat einen zehnjährigen Mietvertrag unterschrieben.

Die Privatbank Vontobel zieht ihren Hauptsitz aus Zürich ab. Bild: KEYSTONE

Für das Fachmedium «Tippinpoint» ist der Umzug ein «Paukenschlag», die NZZ schreibt, dass bei den Eigentümerfamilien im Vorfeld des Standort-Entscheids ein möglicher Verlust der Zürcher Identität ein Thema war. Man erachte die Zürcher Identität an der Bankspitze «aber nicht mehr als elementar». Die Zeitung erinnert daran, dass der Kanton Zürich letztes Jahr netto am meisten Unternehmen an andere Standorte verloren hat.

Zürich bleibt für Vontobel aber weiterhin wichtig. Das Zürcher Gebäude am Bleicherweg soll «zu einem erst­klassigen Kunden­standort mit mehr als 300 Mitarbeitenden» umgebaut werden. Der grösste Bürostandort an der Gotthardstrasse wird jedoch aufgehoben.

Visualisierung des neuen Vontobel-Hauptsitzes in Baar ZG. Bild: zvg/chmedia

Auch Holding neu in Baar

Den Umzug begründet die Bank in der Mitteilung mit «mehr Raum und Flexibilität». Der Standort in Baar auf rund 15’000 Quadratmetern Büro­fläche biete hervorragende Verkehrs­anbindungen und Entwicklungs­potenzial, schreibt die Bank. Das Gebiet «Unterfeld» ist eine der letzten grossen zusammenhängenden Baulandreserven im Kanton Zug. Es liegt an der Grenze zwischen Baar und Zug, direkt beim Bahnhof Lindenpark. Entsprechend wird der Büroneubau «Lindenpark» heissen.

Auch ist geplant, die Vontobel Holding nach Baar zu verlegen. Das legt den Schluss nahe, dass steuerliche Aspekte eine wesentliche Rolle bei dem Entscheid gespielt haben dürften. Das sei bloss «ein Faktor unter vielen» gewesen und nicht der ausschlaggebende Punkt, sagt ein Vontobel-Sprecher. Unter dem Strich sei Baar von allen evaluierten Standorten der attraktivste gewesen. (schweizheute.ch)