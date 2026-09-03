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Babynahrung: Nestlé investiert über 300 Millionen in Brasilien

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Babynahrung: Nestlé investiert über 300 Millionen in Brasilien

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert bis 2028 insgesamt 310 Millionen Franken in sein Ernährungs- und Gesundheitsgeschäft in Brasilien.
03.09.2026, 08:4403.09.2026, 08:44

Teil der Investitionen ist der Bau einer neuen Fabrik für Säuglingsnahrung. In das neue Werk in Ituiutaba im Bundesstaat Minas Gerais fliessen rund 94 Millionen Franken, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Die Produktion soll im zweiten Quartal 2028 starten und sowohl den brasilianischen Markt als auch den Export bedienen. Rund 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

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Nestlé investiert gross in Brasilien. Bild: keystone

Daneben investiert Nestlé in sein bestehendes Werk für Ernährungs- und Gesundheitsprodukte in Araçatuba. Dort stellt der Konzern unter anderem Säuglings-, medizinische und Erwachsenennahrung her. Zudem sollen die Lieferketten für wichtige Zutaten ausgebaut werden. So will Nestlé die Produktion von Molke, einem wichtigen Bestandteil von Säuglingsnahrung, bis 2029 um 15 Prozent erhöhen.

«Ernährung zählt zu den wichtigsten Kategorien von Nestlé und steht für rund 20 Prozent des Konzernumsatzes», sagte Amerika-Chef Jeff Hamilton gemäss Mitteilung. «Brasilien ist für dieses Geschäft ein strategischer Markt.» (sda/awp)

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