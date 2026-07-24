Der Airbus A350-1000ULR nach der Landung in Melbourne, Australien, am 24. Juli 2026. Bild: keystone

19 Stunden nonstop: Qantas testet Spezial-Airbus für längste Direktflüge der Welt

Die australische Fluggesellschaft Qantas will in Zukunft Direktflüge zwischen der australischen Ostküste und Westeuropa sowie New York anbieten. Jetzt wurde erfolgreich ein erster Testflug mit einem der neuen spezialisierten Flugzeuge durchgeführt.

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Project Sunrise nennt Qantas ihr Projekt, die australische Ostküste per Direktflug mit Westeuropa und New York zu verbinden, dies, weil Fluggäste auf den rund 19-stündigen Flügen fast immer einen Sonnenaufgang erleben werden. Bisher musste man auf solchen Strecken mindestens einen Stopp einlegen.

Qantas hat jetzt einen wichtigen Meilenstein für Project Sunrise erreicht. Das speziell für «Ultra»-Langstreckenflüge entwickelte Flugzeug Airbus A350-1000ULR absolvierte einen rund 17'000 Kilometer langen Nonstop-Testflug von Toulouse in Frankreich nach Melbourne an der Ostküste Australiens. Nach etwas mehr als 19 Stunden landete die Maschine am Freitagmorgen erstmals auf australischem Boden.

Der Testflug gilt als entscheidender Schritt auf dem Weg zu geplanten Direktverbindungen zwischen Australien und Europa und Nordamerika. Ab Oktober 2027 möchte Qantas unter anderem nonstop von Sydney nach London fliegen. Die Reisezeit könnte dabei bis zu 22 Stunden betragen.

Fast ein Tag im Flugzeug

Der Airbus A350-1000ULR startete am Donnerstag um 7.33 Uhr Ortszeit am Airbus-Produktionsstandort in Toulouse. Die Landung in Melbourne erfolgte am Freitag um 10.46 Uhr Ortszeit.

An Bord befanden sich vier Airbus-Testpiloten und fünf Flugtestingenieure. Während des Fluges wurden verschiedene technische Systeme und Betriebsabläufe überprüft. Dazu gehören unter anderem die Treibstoffversorgung, die Klimatisierung und weitere für Ultra-Langstreckenflüge wichtige Funktionen.

Der erste Testflug des Project Sunrise verlief erfolgreich. Bild: keystone

Das Flugzeug und die Airbus-Testcrew sollen über das Wochenende in Melbourne bleiben. Für den geplanten Rückflug nach Toulouse werden zusätzlich zwei Qantas-Piloten zur Besatzung stossen.

Wie der leitende technische Pilot von Qantas, Alex Passerini, gegenüber einem australischen TV-Sender erklärte, werde der Rückflug nach Frankreich etwa 23 Stunden dauern. Die längere Flugdauer bietet den Technikern eine weitere Gelegenheit, die Systeme des Flugzeugs unter realistischen Langstreckenbedingungen zu testen.

Auch die Arbeits- und Ruhezeiten der Besatzung spielen bei den geplanten Verbindungen eine wichtige Rolle. Qantas setzt eigenen Angaben zufolge auf datenbasierte Ruhekonzepte, damit Piloten und Kabinenpersonal während der extrem langen Flüge ausreichend Erholungsphasen erhalten.

Der Airbus A350-1000ULR

Die Bezeichnung ULR steht für «Ultra Long Range». Der Airbus A350-1000ULR wurde speziell für besonders lange Nonstop-Verbindungen entwickelt.

Ein zusätzlicher Treibstofftank mit einem Fassungsvermögen von rund 20'000 Litern soll Reichweiten von knapp 10'000 nautischen Meilen beziehungsweise etwa 18'500 Kilometern ermöglichen. Dadurch könnte das Flugzeug Strecken bewältigen, die mit herkömmlichen Langstreckenmaschinen nur schwer oder nicht wirtschaftlich nonstop geflogen werden können.

Der Airbus A350-1000ULR bietet Platz für 238 Passagiere. Bild: keystone

Qantas plant eine vergleichsweise grosszügige Kabinenkonfiguration. Die Flugzeuge sollen lediglich 238 Sitzplätze erhalten. Andere Varianten des Airbus A350-1000 verfügen häufig über mehr als 300 Plätze. Die geringere Passagierzahl schafft mehr Raum für Komfortangebote und reduziert gleichzeitig das Gewicht. Beides ist bei Flugzeiten von mehr als 20 Stunden entscheidend.

Project Sunrise: Nonstop von Australien nach London und New York

Unter dem Namen Project Sunrise arbeitet Qantas seit 2017 an direkten Flugverbindungen zwischen der australischen Ostküste und wichtigen Metropolen in Europa und Nordamerika.

Im Mittelpunkt stehen zunächst Nonstop-Flüge zwischen Sydney und London. Auch direkte Verbindungen nach New York sind vorgesehen. In früheren Planungen wurden ausserdem Melbourne und Brisbane als mögliche Ausgangspunkte genannt.

Welche Strecken tatsächlich angeboten werden, werde Qantas zufolge von der Nachfrage der Passagiere und den betrieblichen Voraussetzungen abhängen.

Erste Qantas-Maschine soll im April 2027 geliefert werden

Bei dem jetzt getesteten Flugzeug handelt es sich noch nicht um eine reguläre Qantas-Maschine. Der Test-Airbus trägt eine beigefarbene Aussenlackierung mit Unternehmenslogos an den Flügelspitzen.

Das erste vollständig in den bekannten weiss-roten Qantas-Farben lackierte Flugzeug soll den Namen «Vega» tragen. Die Maschine befindet sich derzeit noch in der Endmontage und soll voraussichtlich im April 2027 an Qantas ausgeliefert werden. Insgesamt hat die australische Fluggesellschaft zwölf Airbus A350-1000ULR bestellt. (ear)