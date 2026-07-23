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Britischer Premier Burnham senkt Gewerbesteuer für Pubs und Musiklokale

Historisches Interieur des Green Tree Pubs, Green Street, Stadt Bath, Nordost Somerset, England, Gro�britannien Historic interior of The Green Tree pub, Green Street, city of Bath, north east Somerset ...
Der neue britische Premierminister Andy Burnham setzt seine Agenda zur Senkung der Lebenshaltungskosten fort. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Britischer Premier Burnham senkt Gewerbesteuer für Pubs

23.07.2026, 14:2223.07.2026, 14:22

Der neue britische Premierminister Andy Burnham setzt seine Agenda zur Senkung der Lebenshaltungskosten fort. Pubs, Clubs und Veranstaltungsorte für Live-Musik in England sollen von kommendem April an von einer 20-prozentigen Reduzierung der Gewerbesteuer profitieren, wie die Regierung ankündigte.

Von der Massnahme sollen rund 32'000 Unternehmen im grössten britischen Landesteil profitieren – das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Schätzungen der Regierung. Ein durchschnittliches Pub werde dadurch etwa 1100 Pfund pro Jahr (rund 1200 Franken) im Jahr einsparen können. Die Kosten für den Fiskus belaufen sich demnach auf rund 100 Millionen Pfund im Jahr.

Burnham: Wollen ganzem Land Hoffnung zurückgeben

Pubs und Einkaufsmeilen seien «das pulsierende Herz unserer Gemeinschaften», sagte Burnham einer Mitteilung zufolge. Er habe versprochen, sie zu schützen, und «das ist, was ich tun werde». Er fügte hinzu: «Was wir heute ankündigen, ist nur der Anfang in dem Unterfangen, dem ganzen Land Hoffnung zurückzugeben.»

Burnham wurde erst am Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt. Seitdem hat er eine ganze Reihe von Erleichterungen für die Menschen in seinem Land angekündigt. Dazu gehören auch eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf die Energierechnungen von Privathaushalten und eine Preisobergrenze für Bustickets in England. (sda/dpa)

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