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Grossbritannien erhöht Militärpräsenz in Estland

Grossbritannien erhöht Militärpräsenz in Estland

17.07.2026, 11:1917.07.2026, 11:19

Grossbritannien wird seine militärische Präsenz in Estland erhöhen. Im kommenden Frühjahr sollen 300 weitere britische Soldaten samt Waffen und Ausrüstung in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Land stationiert werden. Damit werde deren Gesamtzahl vor Ort auf 1'200 steigen.

Dies sieht eine von den Verteidigungsministerien in Tallinn und London unterzeichnete Vereinbarung vor. Darin wurde auch eine engere Kooperation in anderen militärischen Bereichen und der Rüstungsindustrie festgelegt.

«Wir verstärken unsere Präsenz in Estland, um Nato-Territorium zu verteidigen und Russland abzuschrecken», wurde der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis in einer Mitteilung zitiert. Die Truppe werde «mit hochmobilen Fahrzeugen, fortschrittlichen Waffensystemen und Hightech-Drohnen» ausgerüstet sein. Deren Verlegung soll nach Angaben seines estnischen Kollegen Hanno Pevkur noch in diesem Jahr beginnen.

epa13057923 British Secretary of State for Defense Dan Jarvis departs 10 Downing Street following a Cabinet meeting in London, Britain, 23 June 2026. EPA/ANDY RAIN
Grossbritanniens Verteidigungsminister Dan Jarvis.Bild: keystone

Angepasst sei die Struktur der Truppe an die Gegebenheiten in Estland und die Anforderungen der modernen Kriegsführung. Dabei seien Lehren aus dem Ukraine-Krieg berücksichtigt worden, hiess es in den Mitteilungen aus Tallinn und London. Grossbritannien führt in Estland seit 2017 einen multinationalen Nato-Gefechtsverband. Zudem hält die britische Armee eine Estland zugeteilte Brigade in ständiger Bereitschaft für den Krisenfall vor.

Estland hat 1,2 Millionen Einwohner und grenzt im Osten an Russland. Dessen Krieg gegen die Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. (hkl/sda/dpa)

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