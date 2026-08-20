Nein, Trump spricht hier zwar nicht über die Staatsverschuldung sondern über das gestiegene mediale Haushaltseinkommen, das er für sich beansprucht. Doch auch die Staatsverschuldung kennt nur eine Richtung: ungebremst nach oben. Bild: keystone

40 Billionen: US-Verschuldung erreicht Rekordhoch – warum das ein Problem ist

Die Verschuldung der USA steigt ungebremst und noch dazu deutlich schneller als gedacht. Das sind die Gründe und die Konsequenzen.

Reto Heimann Folge mir

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40 Billionen. Oder in Zahlen ausgedrückt: 40'000'000'000'000. So hoch ist die Verschuldung der USA, wie das US-Finanzministerium am Mittwoch mitteilte.

Zwei Gedankenspiele, um diese horrende Zahl greifbar zu machen: Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, müsste sein Vermögen fast vervierzigfachen, um die Schulden der USA decken zu können.

Etwa gleich lang würde es dauern, wenn die Schweiz ihr gesamtes erwirtschaftetes Bruttoinlandprodukt des letzten Jahres dafür verwenden würde, die Schulden der USA zu tilgen.

Nicht nur ist das ein Rekordhoch – die USA erreichen den Wert früher als prognostiziert. Der US-Kongress war davon ausgegangen, dass die symbolische Schallmauer von 40 Billionen erst 2028 durchbrochen werden würde.

Die Gründe für den Schuldenberg

2010 betrug die Verschuldung der USA noch 10 Billionen. Oder anders ausgedrückt: In etwas mehr als 15 Jahren haben sich die Schulden der USA vervierfacht.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der wichtigsten: Wie alle westlichen Industrienationen kämpfen auch die USA mit der fortschreitenden Überalterung der Gesellschaft. Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Baby Boomers gehen in Rente, während immer weniger Arbeitstätige nachrücken.

Im Mai 2024 lag die Verschuldung noch bei 34 Billionen US-Dollar. Bild: Shutterstock

Weil die Rentner und Rentnerinnen auch stetig älter werden, stellt dieses Phänomen eine doppelte Belastung für den US-amerikanischen Sozialstaat dar.

Hinzu kommt: Der US-Kongress denkt gar nicht daran, bei den Ausgaben zu sparen. Im Gegenteil: Über die letzten Jahre hinweg haben sowohl demokratische als auch republikanisch dominierte Kongresse die Budgetausgaben weiter in die Höhe geschraubt.

US-Amerikaner und -Amerikanerinnen demonstrieren gegen den Big Beautiful Bill Act von Donald Trump. Bild: imago

Jüngstes Beispiel: der von US-Präsident Donald Trump gepushte One Big Beautiful Bill Act. Das Budgetpaket allein, das unter anderem starke Steuererleichterungen für Wohlhabende vorsieht, wird den US-Haushalt mit weiteren 3,3 Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren belasten.

Seit den 1960er Jahren, sind die Ausgaben des US-Staats stark angestiegen, während seine Einnahmen, hauptsächlich Steuereinnahmen, ungefähr gleich geblieben sind, rechnet das Wall Street Journal vor.

Die steigende Verschuldung führt zusammen mit den höheren Zinsen zu einem Teufelskreis. Nämlich muss die US-Regierung immer mehr Geld für Zinszahlungen aufwenden, um weiterhin Geld leihen zu können.

Gemäss CNN werden die USA alleine 2026 eine Billion Dollar für Zinszahlungen aufwenden müssen. Das ist mehr als die USA für ihre Verteidigung ausgeben. Nur für soziale Sicherheit geben die USA mehr Geld aus.

Das sagen US-Experten zum Schuldenberg

Experten in den USA haben alarmiert über die immer schneller anwachsenden Schulden reagiert. So sagt Mark Goldwein, leitender politischer Direktor der NGO Committee for a Responsible Federal Budget gegenüber CNN:

«Wir geben deutlich mehr Geld dafür aus, vergangene Schulden zu begleichen, als in unsere Zukunft zu investieren. Unsere Schulden verursachen neue Schulden.» Mark Goldwein

Die NGO gibt zudem zu bedenken: 40 Billionen Dollar Schulden existieren nicht nur auf dem Papier – sondern haben reale Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben der US-amerikanischen Bevölkerung, sagt die Präsidentin des Komitees, Maya MacGuineas:

«Je mehr Kredite wir aufnehmen, desto stärker verschärfen wir die Inflation, vernachlässigen andere Prioritäten aus dem Budget und machen uns so anfällig für Notfälle.» Maya MacGuineas

Was sind die möglichen Konsequenzen?

Das internationale Vertrauen in die US-Wirtschaft sinkt weiter. 2025 hat Moody's als letzte der grossen Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit der USA heruntergesetzt.

Die Zinsen auf die 30-jährigen US-Staatsanleihen – man spricht in dem Zusammenhang von den sogenannten Renditen – Haben am Montag den höchsten Stand seit fast 20 Jahren erreicht.

Das ist ein Indiz dafür, dass Investoren immer mehr Geld dafür verlangen, um US-Staatsanleihen zu halten. Neben der hohen Staatsverschuldung beeinflussen auch die geopolitische Unsicherheit des USA-Iran-Kriegs und, damit verbunden, die steigende Inflation die Renditen für Staatsanleihen.

Da sich viele Zinsen in der Realwirtschaft an den Renditen der Staatsanleihen orientieren, könnten auch Bauzinsen oder Hypotheken teurer werden.

Auch triggern hohe Renditen bei den Staatsanleihen sprunghafte Reaktionen an den Aktienmärkten. Deren Kurse werden volatiler und unberechenbarer.