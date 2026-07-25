sonnig28°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

US-Zollbelastung bremst Schweizer Wirtschaft laut KOF nur leicht

Zollnachteil bremst Schweizer Wirtschaft laut KOF nur leicht

25.07.2026, 13:3425.07.2026, 13:34

Die gegenüber der EU höhere US-Zollbelastung dürfte die Schweizer Wirtschaft laut einer Einschätzung des Instituts KOF nur geringfügig bremsen. Gesamtwirtschaftlich werde die Zolldifferenz von 2,5 Prozentpunkten das Bruttoinlandprodukt (BIP) um deutlich weniger als 0,1 Prozent reduzieren.

epa12763017 US President Donald J. Trump (R) speaks about the Supreme Court&#039;s striking down of most of his tariffs during a press conference in the briefing room at the White House in Washington, ...
Für die Zölle ist US-Präsident Donald Trump verantwortlich.Bild: keystone

Für einzelne Unternehmen könne der Nachteil allerdings durchaus ins Gewicht fallen, teilten die Konjunkturforscher der ETH Zürich mit. Bei knappen Margen könnten die zusätzlichen Zölle über Preise, Marktanteile oder Standortentscheide mitentscheiden, insbesondere bei exportorientierten Firmen im direkten Wettbewerb mit EU-Anbietern. Hinzu komme die anhaltende Unsicherheit in den globalen Lieferketten.

Entscheidend für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist nach Ansicht der KOF-Experten vor allem die Ausgestaltung der US-Zölle für die Pharmaindustrie. Da Pharmaexporte einen grossen Anteil der Schweizer Ausfuhren ausmachen, hänge die wirtschaftliche Entwicklung wesentlich davon ab, welche Unternehmen und Produkte von Ausnahmen profitieren oder ob in weiteren Verhandlungen günstigere Bedingungen erreicht werden, erklärte KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm.

Seit Freitag erheben die USA auf viele Schweizer Waren Einfuhrzölle neu von bis zu 12,5 Prozent. Für EU-Produkte gilt eine Obergrenze von 10 Prozent. Für gewisse Schweizer Waren sinkt die effektive Zollbelastung dennoch, wie die Tamedia-Zeitungen am Samstag berichteten. Grund ist, dass der reguläre WTO-Zoll (Meistbegünstigungszoll, MFN) neu auf die Gesamtbelastung angerechnet wird. Bislang kam der US-Zusatzzoll von 10 Prozent zusätzlich zum regulären Zoll hinzu. (hkl/sda/awp)

Mehr zum Thema:

Interview
«Die Begründung ist hanebüchen»: Das sagt ein HSG-Experte über Trumps Zölle
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mehrere Gründe: Benzinpreise erreichen höchsten Stand seit zwei Jahren
Tanken in der Schweiz ist schon wieder teurer geworden. Nachdem die Treibstoffpreise erst am letzten Wochenende kräftig angezogen hatten, legten sie innert weniger Tage nochmals um rund 4 Rappen je Liter zu. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.
Zur Story