Die «Euro-Mir» im Europa-Park ist Kult: Jetzt verschwindet sie doch nicht ganz. Bild: Europa-Park

«Euro-Mir» verschwindet – so lebt die Kultbahn bei dir zu Hause weiter

Die «Euro-Mir» wird Ende Saison abgebaut. Nun gibt's die Kult-Achterbahn als Spielzeug.

Mehr «Leben»

Im Europa-Park kann man neben Bahnen, Shows und viel Essen auch Geld für Souvenirs, Kleidung oder Spielzeug ausgeben. Neu gibt es nun auch die Achterbahn «Euro-Mir» als Nachbildung zu erwerben.



Der Park hat angekündigt, noch in diesem Jahr erste Klemmbaustein-Sets, ähnlich zu Lego-Steinen, auf den Markt zu bringen. Neben dem berühmten Haupteingang des Europa-Parks und bekannten Attraktionen gibt's für die Vitrine auch Kult-Bahnen wie «Voltron Nevera» oder eben die «Euro-Mir» zu kaufen, schreibt die «Schwäbische». Die ersten Bausets können Interessierte ab Herbst im Online-Shop des Parks erwerben.

Fans sind begeistert

Vor allem Fans der «Euro-Mir» sind ganz aus dem Häuschen, denn diese wird Ende der Saison durch eine neue Bahn ersetzt. Vorerst sind fünf Sets geplant. Diese Modelle gibt es:

Haupteingang

Panorama-Bahn

«Voltron Nevera»

«Euro-Mir»

Spielfiguren zum Halloween-Event «Traumatica»

Hersteller der Europa-Park-Sets sind «Kiddicraft» aus Paderborn und «Stone Heap» aus Karlsruhe.

Weitere Bahnen in Planung

Wie schon angeteasert wurde, könnte es zukünftig auch weitere Bahnen als Modell geben. Gemunkelt wird etwa über eine Nachbildung des «Alpenexpress Enzian».

(kek)