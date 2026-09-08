«Euro-Mir» verschwindet – so lebt die Kultbahn bei dir zu Hause weiter
Im Europa-Park kann man neben Bahnen, Shows und viel Essen auch Geld für Souvenirs, Kleidung oder Spielzeug ausgeben. Neu gibt es nun auch die Achterbahn «Euro-Mir» als Nachbildung zu erwerben.
Der Park hat angekündigt, noch in diesem Jahr erste Klemmbaustein-Sets, ähnlich zu Lego-Steinen, auf den Markt zu bringen. Neben dem berühmten Haupteingang des Europa-Parks und bekannten Attraktionen gibt's für die Vitrine auch Kult-Bahnen wie «Voltron Nevera» oder eben die «Euro-Mir» zu kaufen, schreibt die «Schwäbische». Die ersten Bausets können Interessierte ab Herbst im Online-Shop des Parks erwerben.
Fans sind begeistert
Vor allem Fans der «Euro-Mir» sind ganz aus dem Häuschen, denn diese wird Ende der Saison durch eine neue Bahn ersetzt. Vorerst sind fünf Sets geplant. Diese Modelle gibt es:
- Haupteingang
- Panorama-Bahn
- «Voltron Nevera»
- «Euro-Mir»
- Spielfiguren zum Halloween-Event «Traumatica»
Hersteller der Europa-Park-Sets sind «Kiddicraft» aus Paderborn und «Stone Heap» aus Karlsruhe.
Weitere Bahnen in Planung
Wie schon angeteasert wurde, könnte es zukünftig auch weitere Bahnen als Modell geben. Gemunkelt wird etwa über eine Nachbildung des «Alpenexpress Enzian».
(kek)