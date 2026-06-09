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Südkorea mit Rekordwachstum dank KI-Boom

epa12979808 A financial data screen in the dealing room of Hana Bank in Seoul, South Korea, 21 May 2026, shows the benchmark Korea Composite Stock Price Index having risen 4.71 percent from the previo ...
Verzeichnete im Frühjahr Gewinne – der südkoreanische Leitindex KOSPI.Bild: keystone

Dank KI-Boom: Südkorea fährt im ersten Quartal Rekordwachstum ein

09.06.2026, 07:2609.06.2026, 07:26

Südkoreas Wirtschaft legt im ersten Quartal ein überraschend starkes Wachstum von 1,8 Prozent hin. Die Zentralbank hat ihre Prognose für 2026 zuletzt weiter angehoben.

Im Zuge der anhaltenden Nachfrage nach Computer- und Speicherchips zum Ausbau Künstlicher Intelligenz ist Südkoreas Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 1,8 Prozent gestiegen. Damit verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ostasiatischen Landes das stärkste Quartalswachstum seit fünfeinhalb Jahren, wie aus Zahlen der koreanischen Zentralbank in Seoul hervorgeht.

Das Wachstum fällt um 0,1 Prozentpunkte höher aus als in einer bereits Ende April veröffentlichten Vorabschätzung angenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist Südkoreas BIP demnach um 3,8 Prozent gestiegen.

Die viertgrösste Volkswirtschaft Asiens zählt zu den wichtigsten Produzenten für Computerchips weltweit. Die koreanische Zentralbank hat unlängst ihre Prognose für das laufende Jahr angehoben und geht für 2026 von einem Wachstum von 2,6 Prozent aus. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für Südkorea mit einem Wachstum von 1,9 Prozent.

Damit kann die südkoreanische Volkswirtschaft bislang der Konfliktlage in Nahost und der daraus resultierenden Energiekrise robust trotzen. Südkorea ist wie die meisten ostasiatischen Volkswirtschaften stark auf Öllieferungen über die weitgehend geschlossene Strasse von Hormus angewiesen. (nil/sda/dpa)

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