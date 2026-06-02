Südkorea an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Südkorea spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die koreanische Nationalmannschaft auf Mexiko, Südafrika und Tschechien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der koreanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Südkorea an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Kim Seung-gyu; 35 Jahre; FC Tokyo
- Song Bum-keun; 28 Jahre; Jeonbuk Hyundai Motors
- Jo Hyeon-woo; 34 Jahre; Ulsan HD
Abwehr
- Lee Han-beom; 23 Jahre; Midtjylland
- Kim Min-jae; 29 Jahre; Bayern Munich
- Kim Tae-hyeon; 25 Jahre; Kashima Antlers
- Lee Tae-seok; 23 Jahre; Austria Wien
- Cho Wi-je; 24 Jahre; Jeonbuk Hyundai Motors
- Kim Moon-hwan; 30 Jahre; Daejeon Hana Citizen
- Park Jin-seob; 30 Jahre; Zhejiang
- Seol Young-woo; 27 Jahre; Red Star Belgrade
- Jens Castrop; 22 Jahre; Borussia Mönchengladbach
Mittelfeld
- Lee Ki-hyuk; 25 Jahre; Gangwon FC
- Hwang In-beom; 29 Jahre; Feyenoord
- Paik Seung-ho; 29 Jahre; Birmingham City
- Lee Jae-sung; 33 Jahre; Mainz 05
- Hwang Hee-chan; 30 Jahre; Wolverhampton Wanderers
- Bae Jun-ho; 22 Jahre; Stoke City
- Lee Kang-in; 25 Jahre; Paris Saint-Germain
- Yang Hyun-jun; 24 Jahre; Celtic
- Kim Jin-gyu; 29 Jahre; Jeonbuk Hyundai Motors
- Eom Ji-sung; 24 Jahre; Swansea City
- Lee Dong-gyeong; 28 Jahre; Ulsan HD
Sturm
- Son Heung-min (C); 33 Jahre; Los Angeles FC
- Cho Gue-sung; 28 Jahre; Midtjylland
- Oh Hyeon-gyu; 25 Jahre; Beşiktaş
Spielplan
Dann spielt die koreanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Südkorea muss an der WM 2026 gegen Mexiko, Südafrika und Tschechien ran. Hier die Tabelle:
