Südkorea an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die Nationalmannschaft aus Südkorea während der WM-Qualifikation 2026.

02.06.2026, 16:1602.06.2026, 16:38

Südkorea spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die koreanische Nationalmannschaft auf Mexiko, Südafrika und Tschechien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der koreanischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Südkorea an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Kim Seung-gyu; 35 Jahre; FC Tokyo
  • Song Bum-keun; 28 Jahre; Jeonbuk Hyundai Motors
  • Jo Hyeon-woo; 34 Jahre; Ulsan HD

Abwehr

  • Lee Han-beom; 23 Jahre; Midtjylland
  • Kim Min-jae; 29 Jahre; Bayern Munich
  • Kim Tae-hyeon; 25 Jahre; Kashima Antlers
  • Lee Tae-seok; 23 Jahre; Austria Wien
  • Cho Wi-je; 24 Jahre; Jeonbuk Hyundai Motors
  • Kim Moon-hwan; 30 Jahre; Daejeon Hana Citizen
  • Park Jin-seob; 30 Jahre; Zhejiang
  • Seol Young-woo; 27 Jahre; Red Star Belgrade
  • Jens Castrop; 22 Jahre; Borussia Mönchengladbach

Mittelfeld

  • Lee Ki-hyuk; 25 Jahre; Gangwon FC
  • Hwang In-beom; 29 Jahre; Feyenoord
  • Paik Seung-ho; 29 Jahre; Birmingham City
  • Lee Jae-sung; 33 Jahre; Mainz 05
  • Hwang Hee-chan; 30 Jahre; Wolverhampton Wanderers
  • Bae Jun-ho; 22 Jahre; Stoke City
  • Lee Kang-in; 25 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Yang Hyun-jun; 24 Jahre; Celtic
  • Kim Jin-gyu; 29 Jahre; Jeonbuk Hyundai Motors
  • Eom Ji-sung; 24 Jahre; Swansea City
  • Lee Dong-gyeong; 28 Jahre; Ulsan HD

Sturm

  • Son Heung-min (C); 33 Jahre; Los Angeles FC
  • Cho Gue-sung; 28 Jahre; Midtjylland
  • Oh Hyeon-gyu; 25 Jahre; Beşiktaş

Spielplan

Dann spielt die koreanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Südkorea muss an der WM 2026 gegen Mexiko, Südafrika und Tschechien ran. Hier die Tabelle:

