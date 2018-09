Wirtschaft

Japan

Notenbankchef: Zinsen in Japan werden vorerst nicht steigen



Notenbankchef: Zinsen in Japan werden vorerst nicht steigen

Die japanische Notenbank will nicht an ihrer extrem lockeren Geldpolitik rütteln. Für geraume Zeit werde es keine Zinserhöhungen geben, sagte Zentralbankchef Haruhiko Kuroda in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Zeitung «Yomiuri Shimbun».

Bild: EPA/EPA

In den USA steigen die Zinsen bereits seit einigen Jahren wieder, die Europäische Zentralbank beendet ihre billionenschweren Anleihenkäufe zum Jahresende. Ökonomen hatten die jüngsten Massnahmen der Bank von Japan als Vorstufe für eine allmählich wieder straffere Geldpolitik gewertet.

«Solange es Unsicherheiten gibt, bleibt es bei der Zusage, die aktuell niedrigen Zinsen beizubehalten», sagte Kuroda nun aber. Unter seiner Führung hat die Notenbank in den vergangenen fünf Jahren massiv Wertpapiere am Markt gekauft und eine Nullzinspolitik betrieben. Trotzdem bleibt die Inflationsrate in der weltweit drittgrössten Volkswirtschaft deutlich hinter dem Ziel von zwei Prozent zurück. (sda/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter