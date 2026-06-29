Aktionen gibt es in Schweizer Läden vor allem für Ungesundes

Bei Aktionen haben Obst und Gemüse im Schweizer Detailhandel einen schweren Stand. Viel öfter werden Süssigkeiten und Snacks zu Rabattpreisen angeboten.

Mehr «Wirtschaft»

Bereits zum zweiten Mal hat der Sender RTS Rabattaktionen von Schweizer Detailhändlern untersucht. Bei der ersten Analyse im November überwogen vor allem verarbeitete Produkte mit viel Zucker, Fett oder Salz. Die Begründung der Läden damals: Die bevorstehende Weihnachtszeit.

Doch das scheint nur die halbe Wahrheit zu sein. Denn auch jetzt im Juni waren es vor allem Süssigkeiten, Snacks und verarbeitete Produkte, die Aktion waren, berichtet RTS. 57 Prozent der Aktionen fielen auf diese Kategorie. Lediglich in 13 Prozent der Fälle handelte es sich um Obst oder Gemüse. Noch eher wurden Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Eier, Fleisch und anderes angeboten (19 Prozent). Getränke machten 4,3 Prozent der Aktionen aus, gefolgt von Samen, Ölfrüchten, Ölen und Fetten (3,4 Prozent). Schlusslicht bilden Getreide und Kartoffeln mit 2,4 Prozent.

Aktionen gibt es eher für Ungesundes statt Gesundes. Bild: KEYSTONE

Zwar habe sich das Verhältnis von Aktionen für Ungesundes und Gesundes seit November etwas verbessert, trotzdem sei es noch immer sehr unausgewogen. Gerade Menschen, die stark aufs Geld achten müssen, könne dies zu ungesunder Ernährung verleiten, erklärte Daniela Goncalves vom Westschweizer Gesundheitszentrum Unisanté dem Sender. Sie fordert strengere Regulierungen für Lebensmittelmarketing und Aktionen.

Doch die Detailhändler haben auch jetzt eine Erklärung für das ungleiche Verhältnis parat: So heisst es etwa bei Denner, dass die Preise für Obst und Gemüse wöchentlich schwanken können und sie deshalb weniger geeignet sind für Aktionen, die jeweils Monate im Voraus geplant werden müssten. Folglich seien öfter Produkte Aktion, die länger haltbar sind. Bei Lidl klingt es ähnlich: Mit Aktionsprodukten sollen Vorräte angelegt werden können, deshalb beträfen sie vor allem länger haltbare Produkte.

Coop wiederum passt die Aktionen an die Bedürfnisse der Kundschaft an, wie es im Bericht weiter heisst. Die Untersuchung von RTS sei zudem nicht repräsentativ, heisst es beim Detailhändler. Untersucht wurden 415 Produkte, als Grundlage dienten die Aktionsprospekte der ersten Juni-Woche. (vro)