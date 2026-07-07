freundlich16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Samsung

Im Zuge des KI-Booms: Samsung verbucht nächsten Rekordgewinn

epa12999357 The Samsung logo adorns the Samsung Research and Development Center in Hanoi, Vietnam, 28 May 2026. Samsung is one of the largest foreign investors in the country, currently operating six ...
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung des Betriebsgewinns um mehr als 1800 Prozent.Bild: keystone

Im Zuge des KI-Booms: Samsung verbucht nächsten Rekordgewinn

07.07.2026, 02:3407.07.2026, 02:34

Samsung Electronics steuert im Zuge des KI-Booms weiter auf Rekordkurs. In seinem Geschäftsbericht geht der südkoreanische Elektronikriese für das zweite Jahresquartal von einem Betriebsgewinn umgerechnet gut 47 Milliarden Franken aus – so viel wie nie zuvor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung des Betriebsgewinns um mehr als 1800 Prozent.

Damit verbucht Samsung das dritte Geschäftsquartal in Folge den jeweils höchsten Wert in seiner Unternehmensgeschichte. Zum Vergleich: Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won, also weniger als die Hälfte der aktuell prognostizierten Quartalszahlen (89,4 Billionen Won). Den tatsächlichen Nettogewinn weist Samsung in seinem Geschäftsbericht – wie auch in früheren Geschäftsberichten – nicht separat aus.

Samsungs Zahlen für den Zeitraum April bis Juni toppten selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich. Laut einer Umfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap unter Ökonomen übertraf der nun vorgelegte Betriebsgewinn ihre Schätzungen im Schnitt um 6,2 Prozent.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Ende des Monats. Allerdings steht schon jetzt fest, dass am Rekordergebnis nicht zu rütteln sein wird.

Rekordgewinne lösen Verteilungsdebatte aus

Der hohe Betriebsgewinn fusst vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips, und profitiert deshalb besonders stark vom Boom des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz.

In Südkorea haben die extrem hohen Unternehmensgewinne der grossen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix zu einer öffentlich debattierten Verteilungsfrage geführt. Ende Mai nahmen Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einer Streik-Drohung einen Kompromissvorschlag des Managements an, der Jahresprämien von mehreren Hunderttausend Euro für jeden Mitarbeiter der hochprofitablen Halbleitersparte vorsieht.

Während die Tech-Unternehmen des Landes von der anhaltenden KI-Nachfrage profitieren und hohe Löhne sowie Prämien zahlen, geht es vielen anderen Industrien Südkoreas derzeit durchwachsen. So ist auch die Arbeitslosenquote in der besonders betroffenen Altersgruppe unter 30 Jahren zuletzt gestiegen. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
250 Jahre USA in 50 Bildern
1 / 52
250 Jahre USA in 50 Bildern

Am 4. Juli 1776 verabschiedet der Kontinentalkongress die von Thomas Jefferson verfasste Unabhängigkeitserklärung. Dieses Ereignis markiert den Höhepunkt der Amerikanischen Revolution, die bereits 1775 mit dem Unabhängigkeitskrieg der 13 Kolonien gegen die britische Kolonialmacht begonnen hatte.
quelle: wikimedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump zum Fall Balogun und Infantino
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
927 Seiten: In Trumps Finanzen verstecken sich echte Schätze
Donald Trump musste offenlegen, was er 2025 verdient hat. Über eine Milliarde Dollar kassierte er allein mit Kryptowährungen. Dazu kommen WM-Final-Tickets, eine Bronzestatue mit erhobener Faust und Millionen aus Uhren und Bibeln mit seinem Namen drauf. Ein Blick auf die Positionen, die besonders auffallen.
Jedes Jahr müssen US-Regierungsmitglieder ihre Finanzen offenlegen. Das schreibt der «Ethics in Government Act» vor, das Gesetz gegen Interessenkonflikte in der Politik. Auch der Präsident ist nicht ausgenommen. Also reichte Trump seine Offenlegung bei der US-Ethikbehörde OGE ein – und die fällt diesmal gigantisch aus: 927 Seiten. Barack Obamas letzte Offenlegung hatte acht Seiten und Joe Bidens elf. Vizepräsident JD Vance kommt gerade mal auf 17 Seiten.
Zur Story