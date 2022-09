Für die kommenden 12 Monate nimmt der Optimismus der KMU aber etwas ab. Nur noch rund die Hälfte rechnet mit guten bis sehr guten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der Schweiz. 16 Prozent bewerten die Lage als schlecht bis sehr schlecht. In Bezug auf den Krieg machen sich die KMU insbesondere um die steigenden Rohstoffpreise Sorgen.

Rund zwei Drittel der KMU beurteilen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der Schweiz als gut bis sehr gut. Nur 9 Prozent bewerten diese zurzeit als schlecht, wie aus der KMU-Mittelstandstudie von Raiffeisen hervorgeht. Dabei ist die Stimmung in der Maschinenindustrie besser als im Dienstleistungssektor.

So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Die Strompreise steigen im nächsten Jahr teilweise deutlich an. Bis auf ganz wenige Ausnahmen muss in allen Gemeinden mehr bezahlt werden. So sieht es in deinem Wohnort aus.

Was sich in den letzten Tagen abzeichnete, hat die Elektrizitätskommission (Elcom) jetzt schwarz auf weiss bekannt gegeben: Die Strompreise nehmen im neuen Jahr deutlich zu.