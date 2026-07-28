Polizeirapport

Seniorin fährt in Gossau SG mit dem Auto eine Rollstuhlfahrerin an

Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Gossau SG eine Frau in einem Rollstuhl angefahren. Die 79-Jährige war dabei, die Strasse auf einem Fussgängerstreifen zu überqueren. Sie verletzte sich beim Unfall leicht.

Die Rollstuhlfahrerin sei vom Rettungsdienst vor Ort versorgt worden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Die Frau musste nicht ins Spital gebracht werden. (sda)