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Bei einigen PostFinance-Kunden steht der Kontostand plötzlich auf null

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Das scheinbar leere Konto eines watson-Mitarbeiters.Bild: val

Bei einigen PostFinance-Kunden steht der Kontostand plötzlich auf null

19.09.2026, 14:3719.09.2026, 14:37

Wer am Samstag kurz den Kontostand in der PostFinance-App prüfen wollte, könnte einen gehörigen Schrecken bekommen haben: Bei einigen Kundinnen und Kunden wurden die Konten plötzlich mit einem Saldo von 0 Franken angezeigt.

Auf der Plattform allestörungen.ch gingen seit dem Mittag zahlreiche Meldungen zu Problemen mit der PostFinance-App und dem Online-Banking ein. Auch mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten davon, dass ihre Konten leer angezeigt werden.

Doch das Geld ist nicht verschwunden. PostFinance bestätigt die Störung gegenüber dem «Blick». Eine Sprecherin erklärt, dass es seit dem Mittag zu Einschränkungen bei der Anzeige komme. Es handle sich um einen reinen Anzeigefehler und ergänzt:

«Ganz wichtig, es ist nur ein Anzeigenfehler. Das Geld ist noch da.»

PostFinance arbeite daran, die Störung möglichst schnell zu beheben, so die Sprecherin, und entschuldige sich bei den betroffenen Kundinnen und Kunden. (lyn)

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