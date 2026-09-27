Die Schweizer Delegation lieferte in China ein sehr gutes Ergebnis ab. Bild: swissskills

Schweiz brilliert an Berufs-WM in China – bestes Land Europas und Top 3 weltweit

Viermal Gold, zweimal Silber und sechs Bronzemedaillen: Insgesamt 12 Medaillen hat das Schweizer Team an den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai gewonnen.

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Als bestes europäisches Land gehört die Schweiz damit zu den besten drei Nationen weltweit. Während vier Tagen hatten die 42 Schweizer Berufstalente ihr Können in Shanghai unter Beweis gestellt, wie am Sonntag aus einer Meldung der Stiftung SwissSkills hervorging.

Die Schweiz beendete den Wettbewerb als bestes Team Europas und unter den Top drei weltweit. Damit habe das Team alle Ziele erreicht, die es sich gesetzt habe, hiess es in der Mitteilung weiter. Besser als die Schweiz waren nur China und Südkorea, dies allerdings mit deutlichem Abstand.

Die vier Weltmeistertitel gingen an Ian Hofer aus Turbenthal ZH und Cyrill Koller aus Rossrüti SG in der Kategorie «Industry 4.0», an die Hotel-Kommunikationsfachfrau Fina Niebergall aus Zürich, an den Sanitärinstallateur Matthias Steiner aus Lyssach BE sowie an den Baumaschinenmechaniker Sandro Amrhein aus Balterswil TG.

Im Lehrbetrieb hätten die jungen Berufstalente ihr Handwerk von Grund auf gelernt. Auf die Berufsweltmeisterschaft in Shanghai hätten sie sich zusätzlich mit Trainings und unzähligen Übungsstunden intensiv vorbereitet.

An den letzten WorldSkills 2024 in Lyon hatte die Schweizer Delegation 15 Medaillen gewonnen und war ebenfalls als beste europäische Nation auf dem dritten Rang der Nationenwertung gelandet. Bei den dezentral ausgetragenen Berufsweltmeisterschaften im Jahr 2022 holte die Schweiz sogar 19 Medaillen. (sda/con)