Rekordzahl an KI-Stellen in der Schweiz

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Die Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hat in der Schweiz stark zugenommen. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Stellenangebote mit KI-Bezug um rund 9000 auf den Rekordwert von 25'000, wie aus dem am Montag veröffentlichten KI-Jobbarometer des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht.

Trotz des starken Wachstums machten KI-Stellen erst 1,8 Prozent aller ausgeschriebenen Jobs aus. Gesucht werden dabei vor allem Mitarbeitende, die KI im Berufsalltag anwenden können. Die Nachfrage nach KI-Entwicklern nahm deutlich weniger stark zu.

Besonders verbreitet sind KI-Stellen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Gleichzeitig breitet sich der Einsatz der Technologie zunehmend auch auf andere Branchen aus.

Laut PWC profitieren Beschäftigte mit KI-Kenntnissen von überdurchschnittlichen Löhnen, besonders in den Bereichen Gesundheit und Energie. Die Studie basiert auf einer Auswertung, die insgesamt mehr als eine Milliarde Stellenanzeigen in 27 Ländern untersuchte. (hkl/sda/awp)