sonnig24°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Arbeitsmarkt: Rekordzahl an KI-Stellen in der Schweiz

Rekordzahl an KI-Stellen in der Schweiz

15.06.2026, 13:1415.06.2026, 13:14

Die Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hat in der Schweiz stark zugenommen. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Stellenangebote mit KI-Bezug um rund 9000 auf den Rekordwert von 25'000, wie aus dem am Montag veröffentlichten KI-Jobbarometer des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht.

Trotz des starken Wachstums machten KI-Stellen erst 1,8 Prozent aller ausgeschriebenen Jobs aus. Gesucht werden dabei vor allem Mitarbeitende, die KI im Berufsalltag anwenden können. Die Nachfrage nach KI-Entwicklern nahm deutlich weniger stark zu.

Besonders verbreitet sind KI-Stellen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Gleichzeitig breitet sich der Einsatz der Technologie zunehmend auch auf andere Branchen aus.

Laut PWC profitieren Beschäftigte mit KI-Kenntnissen von überdurchschnittlichen Löhnen, besonders in den Bereichen Gesundheit und Energie. Die Studie basiert auf einer Auswertung, die insgesamt mehr als eine Milliarde Stellenanzeigen in 27 Ländern untersuchte. (hkl/sda/awp)

Mehr KI-News:

US-Regierung verbietet Ausländern die Nutzung von Top-KI-Modellen von Anthropic
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wohnungsbrand in Basel – eine Person im Spital
Bei einem Brand in einer Liegenschaft an der Grienstrasse in Basel ist am Sonntagabend eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Der Brand brach gegen 19.45 Uhr im dritten Obergeschoss aus, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Montag mitteilten.
Zur Story