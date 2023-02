Holcim ist auch 2022 auf Rekordkurs geblieben

Überraschender Management-Wechsel

Bei Holcim kommt es überraschend zu Änderungen in der Führungsetage. Verwaltungsratspräsident Beat Hess stellt sich an der Generalversammlung im Mai 2023 nicht zur Wiederwahl. Der VR plane nun, Jan Jenisch als Nachfolger von Hess vorzuschlagen.



Vorausgesetzt die Aktionäre stimmen dem Vorschlag zu, würde Jenisch in Personalunion sowohl den Posten des Präsidenten als auch den des CEOs bekleiden. «Der Verwaltungsrat betrachtet dieses Doppelmandat als Übergangszeit, um die derzeitige Transformation von Holcim und die rasche Umsetzung der Strategie 2025 zu gewährleisten», heisst es dazu in der Mitteilung.



Dieses Doppelmandat ist demnach zeitlich begrenzt und ein Nachfolger für den CEO wird innerhalb der nächsten 12 Monate bekannt gegeben.Der scheidende Hess wurde 2010 in den Verwaltungsrat von Holcim gewählt und ist seit 2016 Verwaltungsratspräsident. (awp/sda)