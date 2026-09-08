Hochspannungsleitungen im St.Galler Linthgebiet bei Benken. Bild: keystone

Strompreise sinken um 4 Prozent – hier erfährst du, ob auch du profitierst

Wie schon in den letzten Jahren sinken die Strompreise in der Schweiz leicht. Im Median zahlen Schweizer Haushalte 2027 rund 4 Prozent weniger als aktuell. Aber wie sieht es in deiner Gemeinde aus? Hier gibt's die Übersicht.

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Nach dem Preis-Schock im 2023 und 2024 kann die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) eine weitere Senkung der Strompreise um 4 Prozent kommunizieren. Damit sinken die schweizerischen Strompreise in der Grundversorgung für Haushalte im Mittel (Median) nur leicht. Ein typischer Haushalt bezahlt im kommenden Jahr 26,53 Rappen pro Kilowattstunde.

Gründe für die aktuellen Entwicklungen

Dass die Gesamttarife 2027 im Mittel um 1,17 Rappen pro Kilowattstunde sinken, ist im Wesentlichen auf tiefere Energiepreise zurückzuführen. So dürften Beschaffungsverträge, die in den Jahren 2022 und 2023 noch mit ausserordentlich hohen Preisen abgeschlossen wurden, in weiteren Gemeinden auslaufen. Da die Grosshandelspreise im Vergleich zu den Jahren vor 2022 weiterhin relativ hoch sind, bleiben auch die Energietarife 2027 auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Daneben steigen in einer kombinierten Betrachtung für einen Haushalt die Netz- und Messtarife gegenüber dem Vorjahr an.

So setzt sich der Gesamttarif zusammen

Per 31. August 2026 mussten die rund 590 Schweizer Netzbetreiber ihre Elektrizitätstarife für das nächste Jahr sowohl ihren Kunden als auch der ElCom bekannt geben. Die Tarife setzen sich zusammen aus den Netznutzungstarifen, den Energietarifen, den Abgaben an die Gemeinwesen sowie dem Netzzuschlag.





Der Gesamttarif beläuft sich auf 26,53 Rappen pro Kilowattstunde. Auf ein Jahr gerechnet entspricht dies einer Stromrechnung von 1194 Franken (minus 53 Franken im Vergleich zum Vorjahr).

beläuft sich auf pro Kilowattstunde. Auf ein Jahr gerechnet entspricht dies einer Stromrechnung von (minus 53 Franken im Vergleich zum Vorjahr). Der Energietarif sinkt von 12,11 Rappen pro Kilowattstunde auf 11,35 Rappen pro Kilowattstunde (minus 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

sinkt von 12,11 Rappen pro Kilowattstunde auf pro Kilowattstunde (minus 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Der Netztarif steigt um 1,8 Prozent von 10,75 auf 10,94 Rappen.

steigt um 1,8 Prozent von 10,75 auf Der Jährliche Messtarif steigt von 74,40 Franken auf 78,48 Franken pro Jahr. (+5,5 Prozent)

steigt von 74,40 Franken auf pro Jahr. (+5,5 Prozent) Der Netzzuschlag bleibt bei 2,3 Rappen pro Kilowattstunde.

bleibt bei pro Kilowattstunde. Die Abgaben an Gemeinwesen bleiben auch stabil bei 1,0 Rappen pro Kilowattstunde.

Warum nicht alle gleich profitieren

Doch die Strompreise variieren in der Schweiz zwischen den Netzbetreibern teilweise stark – und den Netzbetreiber kannst du dir nicht aussuchen. Die Unterschiede entstehen insbesondere durch grosse Unterschiede bei der Energiebeschaffung (Anteil Eigenproduktion und Beschaffungsstrategie).

So spielt der Zeitpunkt der Beschaffung eine wichtige Rolle. Stärker längerfristig ausgerichtete Beschaffungsstrategien glätten die Preisausschläge im Grosshandel, allerdings schlagen sich diese dann umso länger in den Kosten und damit den Tarifen eines Netzbetreibers nieder. Eine strukturierte Beschaffung mit einer Vielzahl von kleinen, über die Zeit verteilten Beschaffungsmengen reduziert die erwartete Spannweite der möglichen Kosten deutlich.

Beispiel: 1600 kWh/Jahr, 2-Zimmer-Wohnung

Für diese Beispielwohnung bezahlen die Einwohner der St.Galler Gemeinde Niederhelfenschwil mit 51,71 Rappen pro Kilowattstunde am meisten. Den grössten Preisaufschlag müssen die Bewohnerinnen und Bewohner von Flims SG hinnehmen, im nächsten Jahr bezahlen sie pro Monat 32,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Insgesamt wurde der Strom für diese Beispielwohnung in 467 Gemeinden teurer und in 1627 Gemeinden billiger.

Strompreise in deiner Gemeinde 2027 1,600 kWh/Jahr: 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd Tarif

Veränderung in % Preis in Rp./kWh 2027 Veränderung zu 2026 in % Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis über die Jahre Quelle: ElCom · Versorgen mehrere Netzbetreiber eine Gemeinde, zeigt die Karte den Durchschnitt ihrer Tarife, gewichtet nach dem Anteil der Gemeinde, den sie beliefern. Netzbetreiber mit weniger als 25 Prozent Abdeckung werden nicht berücksichtigt.

Gemeinden ohne Daten Es gibt verschiedene Gründe, dass Daten fehlen. Meist wurde die Gemeinde vom Netzbetreiber (noch) nicht im Reporting aufgenommen.

Beispiel: 2500 kWh/Jahr, 4-Zimmer-Wohnung

Für diese Beispielwohnung müssen auch die Einwohner von Niederhelfenschwil SG (51,95 Rappen/kWh) am meisten bezahlen. Über den tiefsten Strompreis dürfen sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Rongellen GR freuen. In der Bündner Kleinstgemeinde bezahlt man 10,35 Rappen/kWh, was allerdings knapp mehr ist als noch im 2026.

Insgesamt wurde der Strom für diese Beispielwohnung in 339 Gemeinden teurer und in 1757 Gemeinden billiger.

Strompreise in deiner Gemeinde 2027 2,500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd Tarif

Veränderung in % Preis in Rp./kWh 2027 Veränderung zu 2026 in % Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis über die Jahre Quelle: ElCom · Versorgen mehrere Netzbetreiber eine Gemeinde, zeigt die Karte den Durchschnitt ihrer Tarife, gewichtet nach dem Anteil der Gemeinde, den sie beliefern. Netzbetreiber mit weniger als 25 Prozent Abdeckung werden nicht berücksichtigt.

Beispiel: 4500 kWh/Jahr, 5-Zimmer-Wohnung



Für eine 5-Zimmer-Wohnung ist der Strom auch in der Gemeinde Rongellen GR am günstigsten. Hier fallen 10,56 Rappen pro Kilowattstunde an. Deutlich teurer ist es erneut in Kestenholz SO, hier muss man für die gleiche Beispielwohnung 45,88 Rappen für eine Kilowattstunde bezahlen.

Insgesamt wurde der Strom für diese Beispielwohnung in 301 Gemeinden teurer und in 1796 Gemeinden billiger.

Strompreise in deiner Gemeinde 2027 4,500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler) Tarif

Veränderung in % Preis in Rp./kWh 2027 Veränderung zu 2026 in % Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis über die Jahre Quelle: ElCom · Versorgen mehrere Netzbetreiber eine Gemeinde, zeigt die Karte den Durchschnitt ihrer Tarife, gewichtet nach dem Anteil der Gemeinde, den sie beliefern. Netzbetreiber mit weniger als 25 Prozent Abdeckung werden nicht berücksichtigt.

Beispiel: 7500 kWh/Jahr, 5-Zimmer-Einfamilienhaus

Ähnlich sieht es bei einem 5-Zimmer-Einfamilienhaus aus. Wieder bilden Rongellen GR und Kestenholz SO die Extreme: Während die Kilowattstunde in Rongellen 9,65 Rappen kostet, müssen die Einwohnerinnen und Einwohner in Kestenholz mit 44,07 Rappen pro Kilowattstunde deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Insgesamt wurde der Strom für diese Beispielwohnung in 338 Gemeinden teurer und in 1760 Gemeinden billiger.

Strompreise in deiner Gemeinde 2027 7,500 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler Tarif

Veränderung in % Preis in Rp./kWh 2027 Veränderung zu 2026 in % Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis in der Gemeinde Monatliche Kosten inkl. Fixkosten Strompreis über die Jahre Quelle: ElCom · Versorgen mehrere Netzbetreiber eine Gemeinde, zeigt die Karte den Durchschnitt ihrer Tarife, gewichtet nach dem Anteil der Gemeinde, den sie beliefern. Netzbetreiber mit weniger als 25 Prozent Abdeckung werden nicht berücksichtigt.

Daten und Quellen



Das Standardprodukt wird dem Endverbraucher, sofern er nicht explizit ein anderes Produkt wünscht, geliefert. Bei vielen Netzbetreibern entspricht das Standardprodukt dem günstigsten Produkt.



Viele Stromlieferanten haben keinen Einheitspreis für alle Kunden, sondern machen ihre Tarife von der Menge und dem Zeitpunkt des Stromkonsums abhängig. Die Tarifstrukturen können komplex und von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich sein. Um trotzdem einen Preisvergleich zu ermöglichen, sind die Rohdaten nach 15 vorgegebenen Verbrauchskategorien gewichtet.

Die Daten stammen alle von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) . Wir haben vier Beispielwohnungen mit einem jährlichen Verbrauch dargestellt.Das Standardprodukt wird dem Endverbraucher, sofern er nicht explizit ein anderes Produkt wünscht, geliefert. Bei vielen Netzbetreibern entspricht das Standardprodukt dem günstigsten Produkt.Viele Stromlieferanten haben keinen Einheitspreis für alle Kunden, sondern machen ihre Tarife von der Menge und dem Zeitpunkt des Stromkonsums abhängig. Die Tarifstrukturen können komplex und von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich sein. Um trotzdem einen Preisvergleich zu ermöglichen, sind die Rohdaten nach 15 vorgegebenen Verbrauchskategorien gewichtet.