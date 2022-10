Axpo erhöht Kreditlinie mit den Banken auf 5,3 Milliarden Euro

Als Folge der Preisexplosion an den Energiemärkten sind die Absicherungskosten für Axpo stark gestiegen. Anfang September wurde bekannt, dass die Axpo beim Bund ein Gesuch für einen staatlichen Rettungsschirm eingegangen ist. Der Bund hat diesen Rettungsschirm aktiviert und stellt bis zu 4 Milliarden Franken bereit. Es ist aber offen, ob Axpo das Geld tatsächlich brauchen wird. (sda/awp)

Es handle sich dabei um eine ungesicherte Kreditlinie, die über zwölf Monate laufe und von Axpo einseitig um bis zu ein Jahr verlängert werden könne, teilte Axpo am Dienstag mit. Die Kreditlinien seien flexibel und könnten sowohl für Bankgarantien als auch für Darlehen verwendet werden. Sie stünden dem Unternehmen für die Finanzierung des laufenden Geschäfts zur Verfügung.

