Idorsia streicht bis zu 500 Stellen ++ Lonza muss Prognosen senken

Idorsia zieht mit Entlassungen und Kosteneinsparungen Reissleine

Das Baselbieter Biotechunternehmen Idorsia muss den Rotstift rigoros ansetzen. Im Rahmen einer Kostensenkungsinitiative könnten bis zu 500 Arbeitsplätze wegfallen und auch bei den Projekten werde man sich nur auf die wichtigsten konzentrieren, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Bis Ende des Jahres soll das Sparprogramm umgesetzt werden. Ziel sei es, den Cash-Verbrauch am Hauptsitz in Allschwil um etwa 50 Prozent zu senken. Anfang 2024 sollten die Massnahmen dann ihre volle Wirkung entfalten.

Im Zuge des Programms werde das Portfolio einmal komplett überprüft, um potenzielle Auslizenzierungen herauszufiltern. Zudem könnten 500 Stellen vorwiegend im Bereich Forschung und Entwicklung wegfallen, wie Idorsia ankündigte. Eine Konsultation der Arbeitnehmervertreter in der Schweiz werde eingeleitet.«Ich bedaure zutiefst, eine solche Initiative einleiten zu müssen, aber wir können das derzeitige Investitionsniveau einfach nicht aufrechterhalten», wird Firmenchef Jean-Paul Clozel in der Mitteilung zitiert.

Tatsächlich steckt Idorsia bereits seit einiger Zeit in dem Dilemma, frische Gelder zu brauchen, um den Forschungsaufwand weiter finanzieren zu können. Auch der am Vortag angekündigte Verkauf des Asiengeschäftes war von Experten lediglich als weitere Überbrückung eingestuft worden.

Lonza muss nach erstem Semester Prognosen senken

Lonza wächst seit dem Ende der Corona-Pandemie weniger schnell. Gleichzeitig bremst das steigende Zinsumfeld viele forschende Unternehmen und die Konsumenten bleiben zurückhaltend. Deshalb muss Lonza die Prognose etwas senken.

Der Auftragsfertiger der Pharmabranche steigerte den Umsatz im ersten Semester 2023 um 3,2 Prozent auf 3,08 Milliarden Franken, wie Lonza am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt waren es plus 5,6 Prozent. In den Jahren zuvor war das Unternehmen – auch dank des Auftrags von Moderna – noch deutlich zweistellig gewachsen.

Davon blieben 411 Millionen Franken als Reingewinn, nach 498 Millionen im Vorjahr.

Daneben weist Lonza die um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigten Zahlen aus. Der sogenannte «Kern-EBITDA» sank im Berichtsjahr um 6,6 Prozent auf 922 Millionen Franken.

Die entsprechende Marge erreichte 30,0 Prozent, das sind 3,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Denn das langsamere Wachstum und die anhaltend schwache Nachfrage nach Kapseln für Nahrungsmittel führten zu einer tieferen Auslastung. Gleichzeitig investiert Lonza stark in den Ausbau der Kapazitäten.

Entsprechend senkt Lonza den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum wird neu im mittleren bis hohen einstelligen Bereich gesehen (alt: «im hohen»). Die Prognose für die Kern-EBITDA-Marge wird auf 28 bis 29 Prozent gesenkt, zuvor 30 bis 31 Prozent.

Auch für die mittlere Frist hat Lonza etwas zurückbuchstabiert. Die «aktualisierte» Margenspanne liegt neu bei 31 bis 33 Prozent, nach zuvor versprochenen 33 bis 35 Prozent.

Lonza ist seit dem Verkauf der Spezialchemiesparte vor zwei Jahren ein reiner Auftragsfertiger für die Pharmaindustrie – und zwar der weltgrösste. Das Unternehmen wurde während Corona vor allem für den Impfstoff-Auftrag von Moderna bekannt und setzte im vergangenen Jahr 6,2 Milliarden Franken um. (yam/awp/sda)