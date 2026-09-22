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UBS erzielt Einigung in niederländischem Altfall von Credit Suisse

FILE - The logo of Swiss bank UBS is fixed on a building where the bank has offices in Frankfurt, Germany, Nov. 8, 2022. (AP Photo/Michael Probst, File) Switzerland Credit Suisse Money Laundering
Die UBS muss fünf Millionen Euro für die Beilegung des Verfahrens zahlen.Bild: keystone

UBS erzielt Einigung in niederländischem Altfall von Credit Suisse

22.09.2026, 09:2322.09.2026, 09:23

Die UBS hat mit der niederländischen Staatsanwaltschaft eine Einigung im Zusammenhang mit einem Altfall der Credit Suisse mit fehlerhaften Steuererklärungen erzielt. Die Grossbank zahlt zur Beilegung des Verfahrens fünf Millionen Euro, wie sie am Dienstag mitteilte.

Bei dem Verfahren ging es um eine Untersuchung gegen die frühere Credit Suisse wegen einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit den Steuererklärungen. Betroffen waren zwölf ehemalige niederländische Kunden in den Jahren 2005 bis 2015.

Die Vereinbarung stelle keine Anerkennung einer strafrechtlichen Verantwortung dar, betonte die UBS. Sie verfolge bei Steuerhinterziehung eine Nulltoleranzpolitik und aktualisiere ihre Richtlinien zur Einhaltung der Steuervorschriften regelmässig. (pre/sda)

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