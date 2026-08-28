Konjunkturaussichten für die Schweiz hellen sich markant auf

In der Schweiz haben sich die Wirtschaftsaussichten im August gemessen am Konjunkturbarometer des KOF Instituts deutlich verbessert. Unter anderem kamen gerade auch von der Industrie positive Signale.

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Im August 2026 stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 2,5 Punkte auf 106,7 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Dabei wurde der Vormonatswert vom Juli um 0,7 auf 104,2 Punkte nach oben korrigiert.

Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März auf 95 Punkte weiter erholt und notiert nun deutlich über der Marke von 100 Punkten, welche die Wachstumsschwelle markiert. Er liegt auch deutlich über dem mittelfristigen Durchschnitt. Davor hatte der Iran-Krieg zwischenzeitlich für einen Dämpfer gesorgt.

Das August-Barometer fiel damit deutlich über den Erwartungen aus. Von AWP befragte Ökonomen hatten mit Werten zwischen 102,5 bis 103,2 Punkten gerechnet.

Positive Zeichen aus der Industrie

Positiv entwickelt haben sich laut der KOF-Ökonomen die Indikatoren des verarbeitenden Gewerbes, der Dienstleistungen sowie der Auslandsnachfrage. Leicht tiefer standen die Indikatoren der Konsumnachfrage.

Innerhalb des produzierenden Gewerbes (verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe) entwickle sich die Mehrheit der Indikatoren positiv. Einen günstigen Ausblick würden insbesondere die Vorproduktehaltung, die Beschäftigungsaussichten, die Produktionstätigkeit und die Auftragslage zeigen.

Der positive Ausblick ist gemäss KOF auch in der Mehrheit der Unterbranchen des verarbeitenden Gewerbes sichtbar. Höher standen die Indikatoren des Metallbereichs und der Textilindustrie, zurückstecken mussten die Indikatoren der Papier- und Druckerzeugnisse.

Das KOF-Konjunkturbarometer ist ein sogenannter vorlaufender Sammelindikator. Es basiert auf einer Vielzahl von Indikatoren und soll anzeigen, wie sich die Schweizer Konjunktur in der nahen Zukunft entwickelt. (sda/awp)