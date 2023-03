Wirtschafts-News

Die globale Wirtschaftselite wird von einzelnen Organisationen geformt

Die globale Wirtschaftselite wird von einer kleinen Anzahl von Organisationen geformt. Die aus diesen «Karriereschmieden» hervorgegangenen Topmanager teilen dieselben Normen, Strategien und Ideologien.

Damit definieren sie die Kultur des zeitgenössischen Finanzkapitalismus, so eine internationale Studie mit Schweizer Beteiligung. Die Organisationen, die am meisten Führungskräfte hervorbringen, sind demnach Pricewaterhouse Coopers (PwC), General Electric (GE) und die Bank of America, wie die Universität Lausanne (Unil) am Donnerstag mitteilte.

Die in der Zeitschrift «Global Networks» veröffentlichte Studie wurde von einem Team der Unil, der Copenhagen Business School und der Roskilde University in Dänemark durchgeführt. Die Autorinnen und Autoren untersuchten die Karrierewege von 16'500 Topmanagern aus den 1366 grössten Unternehmen der Welt.

Eine grosse Mehrheit der Topmanager weltweit hat laut der Studie einen Karriereschritt in einer kleinen Gruppe von Unternehmen gemeinsam.

Schweiz zentral

Das im globalen Karrierenetzwerk am stärksten vertretene Unternehmen, PwC, habe es so geschafft, 456 seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter den 16'500 Führungskräften zu platzieren. In 314 der 1366 grössten Unternehmen (24 Prozent) hat mindestens eine Führungskraft im Laufe ihrer Karriere bei PWC gearbeitet.

Die Schweiz sei dabei eines der zentralsten Länder. Über ihre beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse sei die Schweiz eng in das transatlantische Herz der Weltwirtschaft eingebunden, hiess es in der Studie. Banker aus Grossbritannien oder den USA seien in grosser Zahl in hochrangige Positionen bei den Schweizer Grossbanken aufgestiegen. So seien unter den 13 Mitgliedern des Führungsteams der Credit Suisse im Jahr 2019 fünf US-Amerikaner und drei Briten. (sda)

