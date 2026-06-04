Anleger in Panik: Partners-Group-Aktie stürzt ab

Der Vermögensverwalter Partners Group muss die Fondsrücknahmen verkaufswilliger Anleger begrenzen. Das hat eine Kaskade von Panikreaktionen ausgelöst. An der Börse sind Milliarden verdampft.

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Grenzenloses Wachstum mit Privatmarktanlagen war gestern: Der neue Hauptsitz von Partners Group in Baar. Bild: stefan kaiser/chmedia

Partners Group, die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Baar, erlebt gerade turbulente Momente. Am Mittwoch ist der Aktienkurs des Unternehmens, das zu den 20 wertvollsten Gesellschaften an der Schweizer Börse gehört, zeitweise um fast 20 Prozent eingebrochen. Ein Wert von mehr als vier Milliarden Franken hat sich innerhalb von Minuten quasi in Luft aufgelöst.

Der Grund: Die Firma musste verkaufswillige Anleger vertrösten, die ihre Fondsanteile nicht so schnell wie erwünscht an Partners Group beziehungsweise an deren Fonds zurückzuverkaufen können. Der betroffene Fonds mit dem Namen «Global Value SICAV» enthält nach Angabe eines Partners-Group-Sprechers Vermögen im Inventarwert von 8,6 Milliarden Dollar. Der überwiegende Teil davon besteht aus Private Equity. Das sind Beteiligungspapiere, für die es keinen öffentlichen Börsenhandel gibt. In geringem Umfang enthält der Fonds auch Private Debt, also ebenfalls nicht öffentlich handelbare Schuldpapiere.

Anleger aus Australien und Asien hegen Zweifel

Diese kollektiven Anlagevehikel, die in der Private-Equity-Branche als Evergreen-Fonds bezeichnet werden, ermöglichen Privatanlegern Investitionen in die naturgemäss illiquide Anlageklasse. Der Global-Value-SICAV-Fonds nimmt pro Quartal Fondsanteile im Wert von nicht mehr als 5 Prozent des Nettoinventarwertes zurück, was branchenüblich ist. In den vergangenen Monaten haben die Investoren aber Rückgaben in Höhe von 9,8 Prozent des Inventarwertes angemeldet, weshalb sich Partners Group gezwungen sah, diese Investoren an die Rücknahmebedingungen des Fonds zu erinnern.

Die Rücknahmebegrenzung kommt im derzeitigen Marktumfeld gar nicht gut an. Vor allem Privatanleger aus Australien und Asien hätten Rückgaben angemeldet, sagte der Sprecher der Partners Group zu CH Media. Offenbar zweifeln einige von ihnen an der Werthaltigkeit der im Partners-Group-Fonds liegenden Anlagen. Partners Group hat solche Skepsis bezogen auf die eigenen Investments wiederholt als unbegründet dargestellt. Das hat die Befürchtungen der Anleger aber nicht beseitigt.

Die drei Partners-Group-Gründer: Urs Wietlisbach, Alfred Gantner und Marcel Erni (v.l.). Bild: ZVG

Privatmarktanlagen bilden einen riesigen, aber wenig transparenten Markt. Die finanzielle Robustheit und Qualität der den Anlagen zugrunde liegenden Firmen und Projekte ist für Aussenstehende kaum zuverlässig beurteilbar. Vor etwa einem Jahr, als der amerikanische Autoersatzteilehersteller First Brands Insolvenz anmelden musste und Investoren zu Schaden kamen, die dem Unternehmen über Fonds (unter anderen von UBS) Kredite (Private Debt) zur Verfügung stellten, wurden die latenten Zweifel im Markt erstmals breit sichtbar.

«Branche kämpft mit Geistern, die sie selbst gerufen hat»

Im Februar kam es zu weiteren Fällen, in denen Investoren massenweise aus Private-Debt-Fonds aussteigen wollten, dies aber nicht konnten. Inzwischen wird nun offensichtlich auch vermehrt die Werthaltigkeit von Beteiligungspapieren (Private Equity) in Zweifel gezogen, die in Evergreen-Fonds gehalten werden.

Evergreen-Fonds waren in den vergangenen fünf Jahren das am stärksten wachsende Kundensegment für Privatmarktanlagen. «Die Branche kämpft jetzt mit den Geistern, die sie selbst gerufen hat», beschreibt ein erfahrener Branchenkenner das Herdenverhalten von Privatanlegern, die im besseren Fall nur unerfahren oder schlecht informiert sind und jetzt auch den Partners-Group-Aktien zusetzen.

Partners Group verwaltet ein Kundenvermögen von 185 Milliarden Dollar. Davon liegen 56 Milliarden Dollar in Evergreen-Fonds. Kommt es zu einer Abnahme der verwalteten Vermögenswerte, sinkt automatisch auch das Ertragspotential des Unternehmens, was den Zusammenhang zu dem am Mittwoch eingebrochenen Aktienkurs erklärt. Der Kurseinbruch der Partners Group Aktien hat auch den Papieren der grossen Private-Equity-Häuser an der New Yorker Börse einen Schlag versetzt. KKR, Blackstone, Apollo und andere notierten am Mittwochnachmittag bei Handelsbeginn rund 4 Prozent tiefer. (aargauerzeitung.ch)