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SpaceX plant Rekord-Börsengang: Elon Musk könnte bald Billionär werden

SpaceX plant Rekord-Börsengang – Elon Musk könnte bald Billionär werden

Die Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch ist sie auf dem Weg zum bisher grössten Börsengang.
04.06.2026, 06:1904.06.2026, 07:00
Ein Artikel von
t-online

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar (rund 59,3 Milliarden Franken) einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Musks Vermögen dürfte mit dem Börsengang – zumindest auf dem Papier – die Marke von einer Billion Dollar überschreiten.

FILE - Elon Musk departs after a welcome ceremony with President Donald Trump and China&#039;s President Xi Jinping at the Great Hall of the People, Thursday, May 14, 2026, in Beijing. (AP Photo/Mark ...
Elon Musks Vermögen könnte bald die Billionen-Marke knacken.Bild: keystone

Der Multimilliardär wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

Den Investoren wird die SpaceX-Aktie als grosse Wette auf die Innovationskraft Musks verkauft – ähnlich wie auch bei dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Musk spricht von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und KI-Rechenzentren im All.

Erster Mensch mit Billionenvermögen

Musks Kapitalanteil an SpaceX wird zum Ausgabepreis rund 866,5 Milliarden Dollar wert sein. Er hält auch Tesla-Aktien im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar. Musk wäre damit der erste Mensch mit einem Billionenvermögen. Da sein Reichtum fast ausschliesslich aus Aktien besteht, ist es allerdings mehr ein theoretischer Wert, den Musk nicht ohne Weiteres flüssig machen könnte.

FILE - A Falcon 9 SpaceX heavy rocket lifts off from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Tuesday, Feb. 6, 2018. (AP Photo/John Raoux, File) SpaceX IPO
Eine Rakete von SpaceX hebt ab. (Archivbild) Bild: keystone

Anders als bei vielen anderen Börsengängen legte SpaceX den Ausgabepreis selbst fest. Üblicherweise nennen Unternehmen zunächst eine Spanne – und ermitteln den Preis dann basierend auf dem Interesse der Investoren.

Die Rekord-Ambitionen beim SpaceX-Börsengang kommen nicht überraschend. Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Eckpunkten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden. Beim bisher grössten Börsengang nahm die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar ein.

Hohe Verluste bei SpaceX

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert – die Anleger sollen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge zahlen. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 14,8 Milliarden Franken). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship. Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist der Satelliteninternet-Dienst Starlink.

Mit der angestrebten Bewertung würde SpaceX zum Beispiel mehr auf die Börsenwaage bringen als der Facebook-Konzern Meta, der auf rund 1,6 Billionen Dollar Börsenwert kommt. Meta machte allerdings allein im vergangenen Quartal rund 26,8 Milliarden Dollar Gewinn bei gut 56 Milliarden Dollar Umsatz.

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Seit einiger Zeit gibt es Spekulationen, Musk könnte mit der Zeit auch einen Zusammenschluss von SpaceX und Tesla anstreben.

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14 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Nony
04.06.2026 06:34registriert Februar 2019
Problem dabei ist vor allem, dass SpaceX an allen bisherigen Börsenregeln vorbei an die Börse gebracht wird und aufgrund des (virtuellen) Wertes auch sofort Teil des Index wird. Somit investieren alle Fonds automatisch in Musk und in das defizitäre Unternehmen SpaceX. Auch eine schöne Methode, wie die Grossen sich an den Kleinen bereichern.
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Macca_the_Alpacca
04.06.2026 06:28registriert Oktober 2021
Ist sein Charakter dann noch mehr im Eimer, wenn er Billionär ist? Der ist ja schon jetzt unerträglich.
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