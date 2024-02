Bild: KEYSTONE

Liberty Global spaltet Sunrise ab

Sunrise wird vier Jahre nach der Übernahme durch Liberty Global wieder eigenständig. Die Amerikaner wollen den zweitgrössten Schweizer Telekomanbieter abspalten und an die Schweizer Börse SIX zurückbringen, wie sie am Freitagnachmittag ankündigten. (sda/awp)

