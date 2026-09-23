Ausserordentliche Aufwände drücken das Gesamtergebnis ins Minus. Bild: Shutterstock

Kanton Basel-Land erwartet 2027 Defizit von 14 Millionen Franken

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In seinem Budget für das Jahr 2027 rechnet der Kanton Baselland mit einem Minus von 14 Millionen Franken. Dies gab der Finanz- und Kirchendirektor Anton Lauber (Mitte) am Mittwoch während der Präsentation des Aufgaben- und Finanzplans 2027 – 2030 (AFP) in Liestal bekannt.

Einem betrieblichen Aufwand von rund 3,43 Milliarden Franken steht ein betrieblicher Ertrag von rund 3,38 Milliarden Franken gegenüber, wie dem AFP zu entnehmen ist. Daraus ergibt sich ein Betriebsdefizit von zirka 55,3 Millionen Franken, das von einem positiven Finanzergebnis auf einen operativen Überschuss von rund 41,5 Millionen Franken angehoben wird. Ausserordentliche Aufwände drücken das Gesamtergebnis aber wieder 14 Millionen Franken ins Minus.

Der Kanton hatte das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 42,1 Millionen Franken abgeschlossen. Während für das Jahr 2026 ein Defizit von rund 46,2 Millionen Franken budgetiert ist, rechnet man zur Zeit mit einem Überschuss von ungefähr 106 Millionen Franken, wie es hiess. Dies sei auf höhere Steuereinnahmen und Ausschüttungen der Nationalbank zurückzuführen.

Für 2027 sind Bruttoinvestitionen von 335 Millionen Franken mit erwarteten Nettoausgaben von knapp über 200 Millionen Franken budgetiert. Dabei werde mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 70,7 Prozent gerechnet. (sda)