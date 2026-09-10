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Schule - Bildung

Studierendenrekord an der Universität Basel im Herbstsemester 2026

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Der Frauenanteil unter Studierenden und Doktorierenden beträgt im neuen Semester 59 Prozent.Bild: universität basel

Universität Basel verzeichnet neuen Studierendenrekord

Die Universität Basel startet mit einem Rekord ins neue Semester: Erstmals sind bereits zu Vorlesungsbeginn über 13'000 Personen für ein Studium eingeschrieben.
10.09.2026, 12:1410.09.2026, 12:14

Insgesamt 13'263 Studierende und Doktorierende beginnen am 14. September das neue Studienjahr, wie die Universität Basel am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 12'890 Personen. Die Uni rechnet in den kommenden Wochen noch mit weiteren Einschreibungen.

Bei den Eintritten in ein Bachelorstudium verzeichnet die Universität einen Anstieg auf 1676 Neuanmeldungen, verglichen mit 1630 im Vorjahr. Die Zahl der neuen Masterstudierenden lag mit 477 Personen aber unter dem Vorjahreswert von 516.

Frauenanteil bei 59 Prozent

Besonders beliebt bei den Studienanfängern im Bachelor sind die Fächer Psychologie, Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften. Auf Masterstufe zählen unter anderem Informatik und Drug Sciences zu den gefragtesten Studiengängen.

Der Anteil der Studierenden aus dem Kanton Basel-Landschaft beträgt gemäss Mitteilung 21 Prozent. Aus dem Kanton Basel-Stadt kommen 14 Prozent der neu Immatrikulierten. Weitere 15 Prozent stammen aus den Kantonen Aargau und Solothurn, während 20 Prozent aus der übrigen Schweiz kommen. 30 Prozent haben ihren Vorbildungsausweis im Ausland erworben, wie es weiter heisst. Der Frauenanteil unter allen Studierenden und Doktorierenden liegt bei 59 Prozent. (sda)

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