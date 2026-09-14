recht sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

Zoll kontrolliert Autobahnvignette in Basel: So viele Autos hatten keine

Beamte kontrollieren bei Basel einen Tag lang Vignetten – Dutzende Autos hatten keine

14.09.2026, 09:1314.09.2026, 09:21

Am Samstag haben Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) eine grosse Vignettenkontrolle durchgeführt. So wurde an den Grenzübergängen Basel/St. Louis-Autobahn und Basel/Weil am Rhein-Autobahn geprüft, ob Autos wie gefordert mit der Vignette unterwegs sind – was bei Dutzenden nicht der Fall war.

Ein Mann kauft die Schweizer Autobahnvignette, die E-Vignette 2026, mit einem Smartphone, fotografiert am Freitag, 30. Januar 2026 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Autobahnvignette ist mittlerweile auch als E-Vignette verfügbar.Bild: KEYSTONE

So vermeldet das BAZG am Montag, dass bei der rund siebenstündigen Kontrolle insgesamt 191 Fahrzeuge ohne Vignette angehalten wurden. Bei 111 davon handelte es sich um Fahrzeuge mit Schweizer Kontrollschild. Die fehlbaren Lenkerinnen und Lenker mussten die Vignette vor Ort erwerben und zusätzlich eine Busse von 200 Franken bezahlen.

Der Erwerb einer Vignette ist in der Schweiz für diejenigen Fahrzeuge obligatorisch, welche auf Schweizer Autobahnen und Autostrassen unterwegs sind. Die Vignette muss für jedes Jahr neu gekauft werden und kostet 40 Franken. Mittlerweile ist sie sowohl als Klebevignette als auch als E-Vignette verfügbar.

Das BAZG und die Kantonspolizeien führen regelmässig Vignettenkontrollen durch, um mögliche Verstösse festzustellen und zu sanktionieren. Die Vignette 2026 ist vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Januar 2027 gültig. (dab)

Mehr zum Strassenverkehr:

Velofahren in der Schweiz ist doppelt so gefährlich wie in Holland
Velofahren in der Schweiz ist doppelt so gefährlich wie in Holland
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Gletscher der Schweiz
Helen besucht eine Sprachschule
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Jedes 8. Kind ist von Gewalt betroffen – trotzdem gibt es zu wenig Mädchenhäuser
Alleine das Mädchenhaus Zürich musste letztes Jahr 108 schutzsuchende Mädchen abweisen. Eine junge Frau, die einen Platz erhalten hat, erzählt.
Jedes achte Kind in der Schweiz erlebt regelmässig elterliche Gewalt, Tendenz seit Jahren steigend. Das geht aus Zahlen von Kinderschutz Schweiz hervor. Gemäss einer Studie kommen jährlich 30'000 bis 50'000 Kinder mit Kinderschutzbehörden in Kontakt.
Zur Story