Beamte kontrollieren bei Basel einen Tag lang Vignetten – Dutzende Autos hatten keine

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Am Samstag haben Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) eine grosse Vignettenkontrolle durchgeführt. So wurde an den Grenzübergängen Basel/St. Louis-Autobahn und Basel/Weil am Rhein-Autobahn geprüft, ob Autos wie gefordert mit der Vignette unterwegs sind – was bei Dutzenden nicht der Fall war.

Die Autobahnvignette ist mittlerweile auch als E-Vignette verfügbar. Bild: KEYSTONE

So vermeldet das BAZG am Montag, dass bei der rund siebenstündigen Kontrolle insgesamt 191 Fahrzeuge ohne Vignette angehalten wurden. Bei 111 davon handelte es sich um Fahrzeuge mit Schweizer Kontrollschild. Die fehlbaren Lenkerinnen und Lenker mussten die Vignette vor Ort erwerben und zusätzlich eine Busse von 200 Franken bezahlen.

Der Erwerb einer Vignette ist in der Schweiz für diejenigen Fahrzeuge obligatorisch, welche auf Schweizer Autobahnen und Autostrassen unterwegs sind. Die Vignette muss für jedes Jahr neu gekauft werden und kostet 40 Franken. Mittlerweile ist sie sowohl als Klebevignette als auch als E-Vignette verfügbar.

Das BAZG und die Kantonspolizeien führen regelmässig Vignettenkontrollen durch, um mögliche Verstösse festzustellen und zu sanktionieren. Die Vignette 2026 ist vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Januar 2027 gültig. (dab)