Wirtschafts-News

Ethiopian Airlines startet Flugplan von Zürich aus

Bild: EPA/EPA

Die afrikanische Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat ihre angekündigten Flüge von Zürich aufgenommen. Angeflogen werden neben der Landeshauptstadt Addis Abeba 63 weitere Destinationen auf dem afrikanischen Kontinent.

«Derzeit fliegen nur zwei Prozent der Flüge, die von Zürich aus starten, den afrikanischen Kontinent an», erklärte Betriebsleiter Stefan Tschudin vom Flughafen Zürich an einer Medienkonferenz am Montag. Es gebe also noch Wachstumspotenzial im Passagier- und Gütertransport. Die Aufnahme des Flugplans der grössten afrikanische Fluggesellschaft biete daher Vorteile für den grössten Schweizer Flughafen. Bisher flog vor allem die Swiss-Tochter Edelweiss touristische Ziele im Maghreb und in Südafrika an.

Vorerst startet Ethiopian Airlines den Betrieb ab Zürich mit drei wöchentlichen Flügen. «Wenn sich die Nachfrage als solide erweist, planen wir, unsere Frequenz schrittweise zu erhöhen», sagte der Geschäftsführer der Airline, Mesfin Tasew.

Ethiopian Airlines ist seit 2018 auch in Genf vertreten. «Wir haben dort gerade unsere wöchentlichen Flüge auf vier erhöht. Nach der schwierigen Pandemie-Zeit zeigt sich die Nachfrageentwicklung dank der starken Präsenz internationaler Organisationen in Genf wieder dynamisch», erklärte Tasew gegenüber AWP. (aeg/sda/awp)